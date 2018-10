Sesc AM abre inscrições para oficina gratuita de videodança

Manaus - Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Dramaturgia da Dança - Videodança” que será ministrada pela coreógrafa Laura Virgínia, de Brasília (DF), no período de 22 a 26 de outubro. O eventos é uma promoção do Sesc Amazonas e as aulas serão realizadas na sala de dança do Sesc Centro, das 17h às 21h, com duração de 20 horas semanais.

A atividade é destinada aos profissionais da dança, teatro, circo e audiovisual, bem como para acadêmicos de dança, teatro, circo e audiovisual. Os interessados em participar deverão enviar e-mail para jennyfer.lages@sesc-am.com.br, informando nome completo e número do RG.

Segundo a oficineira, a dramaturgia é um conjunto de elementos, que inclui escolhas estéticas e ideológicas, que contribui para a formação de nexos de sentido numa obra. É possível a construção dramatúrgica em criações de vídeo dança a partir da ligação de instâncias dramatúrgicas como corpo, filmagem, edição, figurino, maquiagem e objetos cênicos.

Dividida entre aulas teóricas e práticas a Oficina de Videodança em 20 horas/aula tem como objetivos explorar exercícios entre corpo/câmera, produzir videodanças para exposição na internet e abordar as linguagens do cinema, vídeo e dança em suas possíveis relações, numa ampla perspectiva sobre a dramaturgia na videodança como linguagem híbrida.

Sobre Laura Virgínia

Laura Virgínia é coreógrafa, diretora, videodancemaker e escritora. Possui vasta produção multimídia. É doutoranda em Artes pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora no Coletivo de Documentação e Pesquisa em Dança Eros Volúsia (CDPDan-CNPq/CEN/UnB). É coreógrafa residente da Margarida Companhia de Dança desde 2004.

Seviço

O quê: Oficina de Videodança

Quando: 22 a 26 de outubro

Onde: Sala de Dança do Sesc Centro, rua Henrique Martins, n. 427.

Horário: Das 17h às 21h

Quanto: Gratuito

Inscrições: jennyfer.lages@sesc-am.com.br

Informações: 2121-5381

*Com informações da assessoria

