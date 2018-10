Sexta edição da Feira da FAS acontece neste domingo (21)

A iniciativa conta com programação para toda a família entre culinária, saúde e atividades lúdicas | Foto: Divulgação





Manaus - Com o objetivo de proporcionar um ponto de encontro inspirador entre o público e os empreendedores, a Feira da FAS chega à sua sexta edição neste domingo (21), reunindo mais de 50 expositores de gastronomia, jardinagem e artigos variados. O evento ocorre das 9h às 19h, na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. A entrada é gratuita.

Entre os produtos à mostra, estarão itens para decoração, banho, roupas, biojoias, plantas ornamentais, vasos, telhas decorativas, ilustrações personalizadas, artesanatos e afins. Já na área dedicada à culinária, o público poderá saborear linguiças artesanais, salgados veganos, dindin gourmet, pastéis, biscoitos, doces em compota, alimentos funcionais, empadas, café da manhã regional, entre outras opções.

Gastronomia vegana também faz parte da programação da feira | Foto: Divulgação





A feira ainda reserva uma série de atividades culturais, de bem-estar e lazer para a população, como aula de yoga postural, massoterapia chinesa e espaço com jogos eletrônicos e de mesa.

Infantil

Em alusão ao “mês das crianças”, o evento terá uma programação especial para o público infantil, com sessão de cinema com pipoca, das 10h às 12h, apresentação da trupe de contação de histórias YuhRuh, às 12h30, e atividades lúdicas de educação ambiental com o projeto Pequenos Curupiras, a partir das 14h. Durante todo o dia, os pequenos também poderão participar de oficina de cupcake e se divertir com jogos, pula-pula e leituras.

Programação para crianças | Foto: Divulgação





“A proposta é oferecer à população, de forma educativa, interativa e acessível, um dia de muita diversão e cultura. É um evento para todas as idades e públicos”, enfatiza a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel.

Música

Assim como nas edições anteriores, a música promete ser um dos pontos altos da feira. A programação terá início às 14h30, com o show em voz e violão de Gil Valente e Carolina Bertolini, dois nomes que circulam pela cena alternativa e se destacam por suas bossas, carimbós e releituras especiais de clássicos nacionais e regionais.

Música regional também contempla a sexta edição da feira | Foto: Divulgação





A partir das 16h30, a Banda NTG assume o palco para interpretar grandes sucessos do rock’n’roll nacional e internacional. Para encerrar o evento em grande estilo, o “príncipe do brega”, Nunes Filho, realiza uma apresentação especial com muita cúmbia, salsa e brega, às 18h.

Sobre a feira

A Feira da FAS ocorre mensalmente e está inserida na Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, que desenvolve projetos com foco nos conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento. A realização acontece em parceria com o produtor cultural Jander Manauara e a Sustental Projetos.





