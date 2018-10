Evento de moda reúne grandes nomes da cena no Manauara Shopping

A 2ª edição do Manauara Talk Show acontece nesta quarta-feira (17) e traz à Manaus maquiador de Gisele Bündchen e Ivete Sangalo | Foto: Divulgação

Manaus – Celebrando o mundo da moda na região amazônica, o Manauara Shopping realiza nesta quarta-feira (17) a 2ª edição do Manauara Talk Show, um evento sobre o mundo fashion que reúne na cidade três grandes nomes do cenário da moda nacional. A programação conta com atividades estilísticas, onde várias lojas do shopping devem oferecer serviços e experiências de beleza aos visitantes.



O evento acontece às 19h no Teatro do Manauara Shopping, que fica localizado na Avenida Mário Ypiranga, nº 1300, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada no local é totalmente gratuita.

Dessa vez o ‘Manauara Talk Show’ recebe na capital do Amazonas profissionais consolidados na cena, entre eles, Arlindo Grund (estilista conhecido pelo programa ‘Esquadrão da Moda’), Michi Provensi (Dj, modelo e apresentadora do canal MTV), além do amazonense Silvio Giorgio (produtor de beleza famoso pelos trabalhos com Gisele Bündchen, Ivete Sangalo e a Revista Vogue).

Da Amazônia para o Mundo

O amazonense Silvio Giorgio, que faz parte da equipe de beauty artists da agência paulista Capa Management, atualmente é responsável pelas principais campanhas, desfiles e editoriais de moda do país. Nascido em Manacapuru, a 84 quilômetros da capital, hoje Silvio acumula em seu currículo de trabalho o nome de grandes estrelas como a cantora, Ivete Sangalo e Gisele Bündchen.

O artista também já assinou a beleza de ensaios para revistas de moda internacionalmente conhecidas como, a Vogue, Harper’s Bazaar e Marie Claire. Ele também é responsável pela produção de maquiagem de eventos que são referência no cenário fashion, entre eles, o São Paulo e Rio de Janeiro Fashion Week.

"O fashion é o que eu amo e respiro, não quero deixar de fazer nunca”, destacou o produtor nortista | Foto: Divulgação





Celebrando quase 30 anos de carreira, Silvio comemora o reconhecimento profissional e destaca que apesar de trabalhar com a modelo mais bem paga do mundo – Gisele Bündchen – foi com a intérprete Ivete Sangalo que o amazonense viveu um dos melhores momentos de sua carreira.

“Depois de trabalhar com a Ivete em meados de 2012/2013, minha vida completamente. Eu sempre acreditei no meu trabalho e acho que esse foi o verdadeiro motivo da minha expansão profissional no mercado, mas não posso negar que ter meu nome ligado ao de Ivete abriu muitas portas. O fashion é o que eu amo e respiro, não quero deixar de fazer nunca”, destacou o produtor nortista.

Saudade de casa

Morando há quase 20 anos em São Paulo, Silvio conta que a saudade da família é constante e um dos maiores desafios é a falta que sente da gastronomia amazônica. Longe da farinha de mandioca e da banda de tambaqui, ele diz que se vira do jeito que dá.

“Adoro farinha e peixe de água doce. Às vezes, quando bate a vontade, o jeito é garimpar algo parecido nos restaurantes daqui mas nada se compara a um tambaqui assado em casa”, revela.

Entre voos nacionais e internacionais, ele conta que estar no Amazonas é sempre um abraço de afeto em suas memórias e a estada na região também é motivo para matar a saudade da famílias e amigos.





