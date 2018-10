Novelas: Em 'Segundo Sol' Valentim atacará Rosa após ouvir revelação

Rapaz ficará atordoado e a ex-prostituta tentará se explicar | Foto: Divulgação





Manaus - Nos próximos capítulos de "Segundo Sol", Valentim (Danilo Mesquita) atacará Rosa (Leticia Colin) quando a moça revelar que ele é filho de Luzia (Giovanna Antonelli). O rapaz ficará atordoado e a ex-prostituta tentará se explicar:

- Eu nem duvido que Karola (Deborah Secco) ame você, acho mesmo que ama, dentro dessa loucura dela, mas ela mentiu, sim. Para seu pai, para você, para todo mundo! E por isso ela odeia tanto Luzia, porque Luzia é que é sua verdadeira mãe. Karola me pagou, e pagou uma grana preta para eu nunca abrir isso pra ninguém.

- Então você não é melhor do que ela - responderá ele.

- Não tô lhe contando isso para me sentir melhor do que ninguém. Estou contando porque queria ter contado pra você em primeiro lugar, porque você tinha que saber! Porque vi você sofrendo por causa de Karola, dessa sujeirada, acusando Luzia, culpando Luzia, como se Karola fosse a injustiçada! Tô contando tudo por mim também, para tirar um pouco da culpa que eu carrego na minha consciência por ter lhe enganado junto com Karola!

- Eu te odeio, Rosa! Eu odeio você! - gritará ele.

- Eu mereço seu ódio, mas Luzia, não. E Karola não merece seu amor, porque a culpa de tudo o que aconteceu sempre foi dela, essa que é a verdade!





Leia mais:

Beijo gay em Malhação movimenta as redes sociais

Artistas do SBT marcam presença no 'Agora é Festa Kids'