Narcos e La Casa de Papel ganham prêmio em Cannes

O americano Eric Newman ("Narcos"), o espanhol Álex Pina ("La Casa de Papel") e o italiano Lorenzo Mieli ("The Young Pope") receberam nesta terça-feira o World Screen Trendsetters Award, do Mipcom, em Cannes, pelo trabalho como criadores de tendências no mercado audiovisual.

Eles receberam o prêmio depois de uma sessão de perguntas e respostas sobre a carreira e o trabalho por trás de seus maiores sucessos.

No evento, Newman contou que "Narcos", que tem o Wagner Moura dando vida ao traficante colombiano Pablo Escobar, foi pensada há quase 20 anos, muito antes da parceria feita com a Netflix. Segundo ele, a ideia era fazer um filme, mas a criação se consolidou num momento em que "o cinema estava perdendo qualidade e a televisão ganhando".

"Narcos" está prestes a estrear a quarta temporada tendo o México como cenário e o produtor americano defendeu o fato de a série humanizar os traficantes de drogas alegando que "é um erro privar alguém da sua humanidade".

Já Pina lembrou que começou a vida profissional como jornalista, porque "sabia que queria escrever", mas se transformou quando descobriu a possibilidade de programas de ficção. O criador afirmou que parte do sucesso de "La Casa de Papel" se deve ao trabalho da produtora Vancouver Media, que, pelos poucos recursos para uma série de ação, preferiu se concentrar na personalidade dos personagens.

"Narcos" está prestes a estrear a quarta temporada tendo o México como cenário





"O espectador dedica tantas horas a assistir uma ficção que isso exige personagens mais complexos. Berlim, por exemplo, era misógino e narcisista, mas o transformamos para surpreender o público", explicou.

O diretor italiano, por sua vez, lembrou seu início na indústria da TV e disse que na infância passava até 12 horas na frente da televisão. Segundo ele, um de seus grandes momentos profissionais foi a parceria que fez com o diretor Paolo Sorrentino, que foi convencido a fazer "The Young Pope", apesar de o colega nunca ter nem mesmo visto uma série de televisão na vida.

"Por isso deveria fazer uma", respondeu Mieli ao amigo.

O Mipcom é um evento sobre o mercado de conteúdo de entretenimento mundial e acontece anualmente em Cannes, na França.

