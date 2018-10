Raimundo Nilton leva som nordestino ao Tacacá na Bossa desta quarta

Manaus - Nesta quarta-feira (17), o músico Raimundo Nilton, acompanhado de renomados músicos de Manaus, apresenta o show “Rabeca Muderna - Resgate da sonoridade da Rabeca Nordestina” no projeto Tacacá na Bossa, a partir das 19h, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus. O acesso é gratuito.

O show “Rabeca Muderna” é composto por um repertório dançante que traz a proposta de resgatar ritmos como xote, baião, frevo, choro, samba e bossa-nova. Para a apresentação desta quarta-feira, Raimundo Nilton (voz e violino) vem acompanhado por banda formada pelos músicos Adalberto Holanda (violão), Marcelo Ramos (voz e violão) e Eliberto Barroncas (percussão). O show também contará com participação de convidados especiais, entre eles Zeca Torres, Antonio Pereira e Dori Carvalho.

Quem é

Natural do município de Coari, Amazonas, Raimundo Nilton tem ensinado e se apresentado em vários cursos de férias no Brasil e nos Estados Unidos, sempre divulgando a música brasileira e ampliando o repertório do violino para além da tradicional música clássica.

Possui dois discos lançados, o primeiro intitulado ‘Violinando’, patrocinado pela Fundação Villa Lobos da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Manaus, no qual demonstra vários estilos da música brasileira em composições próprias, de outros compositores amazonenses e de nomes como Adriano Giffoni e do grande Hamilton de Holanda.

O segundo disco, ‘Dez Dias da Obra de Hermeto Pascoal’, patrocinado pelo FAC - Fundo de Apoio a Arte e Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, contém 10 músicas do Livro Calendário do Som. Sua intenção é ampliar o repertório do violino além da tradicional música clássica.

Além de músico, Raimundo Nilton também atua como professor de violino, desde 1986, na CEP (Escola de Música de Brasília). Entre 2005 e 2009 foi professor de música da Family Music Centers em Las Vegas. É Mestre em Jazz Studies Performance pela University of Nevada Las Vegas sob orientação do pianista e arranjador David Loeb. Licenciado em Música pela Universidade de Brasília.

Dentre o extenso currículo de formação musical de Raimundo destacam-se o estudo de improvisação em jazz e blues com John Blake, Matt Glaser e Darol Anger, improvisação livre com Eugene Friesen na Berklee College of Music em Boston, técnica e analise da música brasileira com o compositor e violonista Guinga, além de técnica e interpretação do choro com o compositor e bandolinista Hamilton de Holanda.

Entre os projetos para o futuro, o músico está em fase de pré-produção de um material de vários estilos de música popular brasileira para ser publicado para violino e instrumentos afins. Em parceria Valerie Terman (sua esposa) escreveu um livro de música folclórica brasileira para crianças que inclui histórias, contos, receitas e confecção de brinquedos, a ser publicado pela editora KJOS.

