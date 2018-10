Temas voltados às mulheres na política são debatidos em evento

Manaus - Mulheres com intensa atuação na política amazonense participarão no dia 27 de outubro do evento “Presente”, uma roda de conversa para debater temas como a importância da participação feminina nos partidos políticos, suas consequências para os direitos das mulheres e incentivar a influência feminina no âmbito político local e nacional.

O evento é gratuito e vai acontecer a partir das 15h no Auditório do MUSA do Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas (entrada ao lado da Galeria Amazônica).

As palestrantes serão comandadas por Perpétua Tsuni, da Etnia kukama, feminista e militante da causa indígena, filiada ao PSOL e candidata ao cargo de Deputada Federal em 2018; Thai Gama, feminista e filiada ao PT, Presidenta da Zonal 3 e atua no Movimento Jovem de Políticas Públicas de Manaus que monitora segurança pública; Michelle Andrews, feminista, do movimento negro e defensora da cultura, filiada ao PSOL; e Maria do Perpétuo Socorro Duarte, envolvida com as questões políticas em prol da melhoria da qualidade na educação desde os anos 80, filiada ao DEM e líder das mulheres do partido.

Segundo a organizadora do encontro, Larissa Holanda, essa é uma excelente oportunidade para a sociedade debater um tema de suma importante para o desenvolvimento humano. “Eu uni o meu Trabalho de Conclusão de Curso da faculdade de Relações Públicas a um tema que eu amo, que é o feminismo, causa pela qual já luto e defendo há bastante tempo. Quero que o evento seja acessível para todas as mulheres e que todas se sintam bem-vindas. Estamos em um período muito turbulento com as eleições, é importante nos unirmos pela nossa causa, somos umas pelas outras”, afirmou.

*Com informações da assessoria

