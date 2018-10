Manauscult divulga programação completa do Boi Manaus 2018

Manaus - Em comemoração aos 349 anos de Manaus, a tradicional festa do Boi Manaus vai anteceder as festividades do aniversário na capital amazonense. O evento vai ocorrer pelo quarto ano consecutivo no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste.

Nos dias 20 e 21, a partir das 16h, mais de 30 artistas vão se revezar em trios elétricos ao ritmo do boi-bumbá. Serão 16h de festa programada contando com peças artísticas como a Marujada, Batucada, torcidas e os grupos de dança dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Confira a programação completa do Boi Manaus 2018 a seguir:

20 de outubro (sábado)



16h às 16h50 - Integrantes novos (a serem definidos no Esquenta)

17h às 17h50 - Robson Jr. e grupo A Toada

18h às 18h50 - Cezar Pinheiro e Carlos Batata

19h às 19h50 - Helen Veras e Canto da Mata

20h às 20h50 - Fábio Casagrande e P. A. Chaves

21h às 21h50 - Prince do Boi e Carlinhos do Boi

22h às 22h50 - Arlindo Jr.

23h às 23h50 - Sebastião Jr.

0h às 1h - Show dos Bumbás de Manaus: Corre Campo, Garanhão e Brilhante (no anfiteatro)

21 de outubro (domingo)

16h às 16h50 - Márcia Siqueira e Mara Lima

17h às 17h50 - Ricardo Lyra

18h às 18h50 - Edilson Santana e Carrapicho

19h às 19h50 - Klinger Araújo e Fabiano Neves

20h às 20h50 - Israel Paulain e Jr. Paulain

21h às 21h50 - Integrante novo (a ser definido no Esquenta)

22h às 22h50 - David Assayag e Marujada

23h às 23h50 - Leonardo Castelo e Batucada

