Feira da FAS é opção de lazer no próximo domingo em Manaus

Manaus - Com programação especial para as crianças e diversas atrações musicais, a sexta edição da Feira da FAS ocorre neste domingo (21), das 9h às 19h, na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. A entrada é gratuita.

O evento reunirá mais de 50 expositores das áreas de gastronomia, jardinagem e artigos criativos, além de agricultores orgânicos que comercializarão frutas, legumes, verduras e hortaliças livres de agrotóxicos.

O público infantil poderá se divertir em atividades variadas em alusão ao “mês das crianças”. Das 10h às 12h, será realizada uma sessão de cinema com pipoca, seguida por uma apresentação da trupe de contação de histórias YuhRuh, às 12h30. A partir das 14h, o projeto Pequenos Curupiras promoverá atividades lúdicas de educação ambiental. Entre as opções de lazer, também estão oficina de cupcake, jogos, pula-pula e leituras.

Já a programação musical terá início às 14h30, com o show de voz e violão dos cantores Gil Valente e Carolina Bertolini, dois nomes que circulam pela cena alternativa e se destacam por suas bossas, carimbós e releituras especiais de clássicos nacionais e regionais.

A partir das 16h30, a Banda NTG assume o palco para interpretar grandes sucessos do rock’n’roll nacional e internacional. Para encerrar a feira em grande estilo, o “príncipe do brega”, Nunes Filho, realiza uma apresentação especial com muita cúmbia, salsa e brega, às 18h.

O evento ainda terá café da manhã regional, aula de yoga postural, serviço de massoterapia chinesa e espaço com jogos eletrônicos e de mesa.

“A Feira da FAS é um espaço em que a economia criativa, a educação voltada para o desenvolvimento sustentável e a valorização da cultura regional se encontram para proporcionar à população um domingo de lazer, bem-estar e aprendizado em prol de uma cidade melhor”, destaca a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel.

SERVIÇO

O que: Feira da FAS

Quando: Domingo (21)

Horário: Das 9h às 19h

Onde: Fundação Amazonas Sustentável, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro

Entrada gratuita

*Com informações da assessoria