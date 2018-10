Apresentador do SBT participa de evento de moda em Manaus

"Com estilo e criatividade, não é preciso mil peças no armário" | Foto: Marcely Gomes





Manaus – Celebrando a moda amazônica e pensando em propostas que permitam a união do estilo à convivência com o calor da região, o estilista Arlindo Grund, apresentador do programa ‘Esquadrão da Moda’, no SBT, esteve na capital do Amazonas, durante a noite da última quarta-feira (17), no evento Manauara Talk Show. Grund participou de um evento de no Manauara Shopping, localizado na Zona Centro-Sul da cidade.

Visitando Manaus pela primeira vez, Arlindo aproveitou a estada na região para conhecer alguns dos pontos turísticos da cidade. O estilista passou pelo Teatro Amazonas, contemplou o Centro Histórico de Manaus, e aproveitou ainda para fazer compras no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. O estilista conta que mesmo acostumado com o calor de Pernambuco – sua terra natal – teve que se esforçar para aguentar as altas temperaturas do verão amazônico.

o profissional comemora em 2018, dez anos na apresentação do Esquadrão da Moda | Foto: Marcely Gomes





“Estar em Manaus é a realização de um sonho porque eu sempre tive as melhores referências sobre essa cidade e, poder vir aqui com tempo para comer um peixinho típico, foi uma ótima maneira de ser bem recebido. Estou apaixonado pela costela de tambaqui e pela matrinxã. Quero poder levar para São Paulo”, brincou.

Talk Show

Arlindo Grund foi o convidado especial durante a 2ª edição do ‘Manauara Talk Show’, evento realizado pelo Manauara Shopping para promover a expansão do cenário fashion na capital. Ao lado de outros grandes nomes do mundo da moda como, Silvio Giorgio e Michi Provensi, o pernambucano falou em palestra sobre as tendências ditadas nas passarelas das últimas semanas de moda e da necessidade de equilibrar as tendências com a região na qual vivemos.

Arlindo Grund foi o convidado especial durante a 2ª edição do ‘Manauara Talk Show’ | Foto: Marcely Gomes





“Moda e estilo são coisas que variam muito em relação ao corpo, ao grupo social e a região na qual você vive. A gente consegue aproveitar as tendências da passarela em todos os ambientes e regiões, só é preciso entender como elas funcionam e de que forma podemos adequar ao nosso estilo. É muito difícil manter a elegância em Manaus, por conta do calor. Então essa é uma oportunidade da gente estudar os comprimentos, tecidos e cores certas para usar em meio a esse calorzão”, explicou.

A frente do ‘Esquadrão da Moda’, no SBT, o profissional comemora em 2018, dez anos na apresentação da iniciativa que mostrou ao Brasil como é possível se vestir bem, mesmo com baixo orçamento.

“É importante ter consciência de consumo para não ser atropelado por essa indústria" | Foto: Marcely Gomes





A palestra

O combate ao consumismo desenfreado no mundo da moda foi um dos assuntos abordados por Arlindo durante sua palestra. Em meio a pedidos de ajuda mundiais sobre a saúde do planeta, ele ressaltou como é necessário consumir com consciência.

“É importante ter consciência de consumo para não ser atropelado por essa indústria que toda semana lança novas tendências. Já passamos da época em que repetir roupas era sinal de ser cafona. Hoje em dia os brechós estão em alta e isso reflete a mudança de consciência das pessoas que consumem moda. Com estilo e criatividade, não é preciso mil peças no armário, mas apenas as essenciais”, conscientiza o apresentador.

