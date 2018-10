‘Masha e o Urso’ em temporada no Parque da Criança

Manaus - Grande atração na ‘Semana da Criança’ e sucesso de público, o espetáculo ‘Masha e o Urso’ dará início à ‘Temporada de Teatro para a Infância’ da Prefeitura de Manaus, realizada pelo Parque da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

As apresentações terão início neste sábado (20), a partir das 17h, e seguem até o dia 3 de novembro, somente aos sábados e com entrada gratuita.

O encontro tem como objetivo educar os pequenos com assuntos relacionados ao mundo infantil por meio de peças teatrais. A Temporada de Teatro para Infância é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Segundo a coordenadora do parque, Socorro Andrade, o espetáculo tem como objetivo estimular à ida ao teatro, mostrando, por meio de linguagem infantil, a importância do teatro na vida das crianças. “Esse espetáculo tem uma linguagem totalmente adequada para a criança e busca estimular os pequenos na ida ao teatro com sua família. Então quem perdeu o espetáculo ‘Masha e o Urso’, no Dia das Crianças, terá uma nova oportunidade de assistir”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

