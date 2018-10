Shopping promove programação para mulheres sobre o Outubro Rosa

Venda de produtos a partir de R$2 e ações como artesanato, limpeza de pele, massagem corporal e maquiagem são algumas das ações que contemplam o evento | Foto: Divulgação





Manaus – Com o objetivo de continuar conscientizando sobre as ações de combate ao câncer de mama durante o Outubro Rosa, cerca de 27 artesãos estarão reunidos em programação life style realizada no Shopping Manaus ViaNorte. A iniciativa acontece nesta sexta-feira (19) e sábado (20), das 16h às 20h30. O shopping fica localizado na Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, nº 3760, no bairro Nova Cidade – Zona Norte da capital.

A iniciativa é uma parceria do centro de compras com o Instituto Mãos que Criam Artes, que reúne artesãos de regiões próximas ao shopping e visa divulgar os trabalhos produzidos em oficinas da instituição voltada para o atendimento de mulheres vítimas do câncer de mama entre outras.

Os frequentadores do ViaNorte poderão escolher e levar para casa produtos como utensílio para cozinhar, peças de decoração, acessórios e presentes feitos pelos artistas que trabalham com artesanatos, a preços que variam a partir de R$2.

Ainda dentro da programação do Outubro Rosa do ViaNorte, estão sendo realizadas várias ações pelo Mãos que Criam Artes no Espaço Arte do shopping como limpeza de pele, esmaltação, design de sobrancelhas, massagem corporal, maquiagem e oficinas. As atividades vão até o final do mês, no horário das 14h30 às 19h30, de segunda a sábado.

“O shopping Manaus VaiNorte está nos dando está oportunidades de poder mostra o trabalho dos artesãos que fazem parte das atividades do Instituto Mãos que Criam Artes. O shopping apoia a instituição que, com a venda do produtos, gera renda extra para as mulheres que tiveram câncer de mama “, explica a presidente do instituto, Auryneth Alves.

Ainda segundo Auryneth Alves, toda equipe que participar da feira está muito confiante na presença de um bom publico. Ela acredita, ainda, que o evento é resultado do trabalho desenvolvido nas oficinas do Mãos que Criam Artes realizadas dentro do próprio shopping Manaus ViaNorte.

“E tipo assim: o instituto dá a vara, ensina a pescar e o shopping proporciona um lugar pra eles venderem seus produtos”, diz a presidente do instituto, Auryneth Alves, explicando a parceria entre o ViaNorte e o Mãos que Criam Artes.





