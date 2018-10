Show inclusivo de Carlos Batata integra a programação do Boi Manaus

A cidade que completará 349 anos já começou a se preparar com um esquenta que aconteceu nesta quinta-feira (18) | Foto: Divulgação





Manaus - Visando a inclusão social e o incentivo à acessibilidade e à cultura para toda a população, o cantor Carlos Batata, que integra o time de artistas da 21ª edição do Boi Manaus, trará para festa um show inclusivo, com tradução simultânea em Libras e a participação de Pessoas Com Deficiência (PCDs). O artista divide o trio elétrico com Cezar Pinheiro, às 18h, do sábado, 20/10.

Segundo Carlos Batata, a realização desse trabalho inclusivo vem sendo executada há, aproximadamente, dois anos e busca alcançar públicos como os deficientes auditivos, com a tradução simultânea das músicas em Libras, além de tornar acessível para todos a apreciação da cultura e musicalidade regional.

“A nossa intenção é poder democratizar a nossa apresentação, fazer um show acessível para todos. Queremos que todas as pessoas possam entender, apreciar a nossa cultura, a nossa musicalidade. Fazer com que algumas pessoas, que são exemplos de superação, participem desse momento. Essas pessoas, assim como nós, estão lutando por dias melhores”, afirmou Batata.

Entre os convidados do trio da inclusão está a estudante Stephanie dos Santos, que tem Síndrome de Down e participará do show na companhia do seu pai, o presidente da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam), Omar dos Santos.

“Ficamos muito felizes com o convite, até porque a inclusão ainda é uma questão muito delicada e precisamos de pessoas assim, que enxerguem que os que possuem a deficiência de Down são capazes de fazer tudo. Abraçamos essa causa, que busca mostrar que, através de oportunidades, essas pessoas podem mostrar do que são capazes”, pontuou Omar, que celebrará na mesma data do show o oitavo aniversario da fundação.

Boi Manaus 2018

A estrutura do Boi Manaus também está preparada para receber as pessoas com deficiência nos dois dias de evento. Um camarote exclusivo para PCDs estará montado no calçadão da Ponta Negra, em frente ao Anfiteatro, para que os espectadores acompanhem a passagem dos trios elétricos com as atrações.

Boi Manaus 2018 | Foto: Divulgação





O Boi Manaus 2018 acontece nos dias 20 e 21/10, a partir das 16h, no Complexo Turístico da Ponta Negra, e integra a programação da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em comemoração ao aniversário de 349 anos da capital. A entrada é gratuita. Serão mais de 30 artistas, que irão se revezar nos trios elétricos, em torno do Calçadão da Ponta Negra, contando também com a participação de itens dos bumbás, como Marujada, Batucada, torcidas e grupos de dança dos bois Caprichoso e Garantido.

Esquenta

A festa do boi-bumbá já começa nesta quinta-feira, 18/10, com o “Esquenta”, que segue até a sexta-feira, 19, a partir das 19h, com a apresentação dos artistas que concorrem às três vagas na programação do Boi Manaus 2018. O palco do Anfiteatro da Ponta Negra irá receber a disputa, que será avaliada por um corpo de jurados.

A programação completa do Boi Manaus está disponível no Portal Viva Manaus, pelo link http://vivamanaus.com/boimanaus2018/.





Leia mais:

ManausCult divulga cantores que concorrerão às vagas no Boi Manaus

ManausCult divulga programação completa do Boi Manaus 2018

Esquenta do Boi Manaus inicia nesta quinta-feira na Ponta Negra