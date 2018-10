Uendel Pinheiro participa neste sábado (20) do Programa Raul Gil

No Programa do Raul Gil, Uendel apresentará sucessos da sua carreira | Foto: Divulgação





Manaus – O pouco tempo de atuação como cantor no cenário musical manauara não vem sendo um obstáculo na expansão profissional do cantor Uendel Pinheiro. Com apenas quatro anos de carreira, o artista já dividiu o palco com grandes cantores do samba nacional. Neste sábado (20) ele se apresenta no Programa Raul Gil, no SBT.

O programa, que foi gravado na última segunda-feira (15), vai ao ar já neste sábado (20). Em entrevista ao EM TEMPO, Uendel Pinheiro conta que a oportunidade de estar em rede nacional é o reflexo de um trabalho que vem sendo feito com muita seriedade, amor e respeito pela memória do samba.

“A produção do programa buscava por novos talentos na região Norte, que tem revelado grandes nomes no cenário artístico brasileiro. Estar no palco com o Raul Gil foi a realização de um sonho, ele é um cara que pessoalmente é tão simpático e educado quanto é pela TV”, afirma o músico.

O músico já dividiu o palco com grandes nomes da música nacional | Foto: Divulgação





No Programa do Raul Gil, Uendel apresentará sucessos da sua carreira em Manaus e participa também do famoso quadro do banquinho, onde em um jogo de perguntas e respostas, os convidados vão sendo eliminados um a um. O cantor participará da brincadeira ao lado de artistas do humorístico ‘A Praça é Nossa’ e do ‘Programa do Ratinho’.

Carreira



Uendel conta que a paixão pela música teve início quando comprou um cavaquinho para ‘brincar’ de fazer música. O tempo passou e o talento do músico nortista ficou cada vez mais evidente em suas composições.

Além de se apresentar, Uendel participa do quadro do banquinho | Foto: Divulgação





Amadurecendo musicalmente e sendo percebido no mercado fonográfico, Uendel Pinheiro começou a trabalhar com grandes nomes da música nacional, entre eles, Xande de Pilares, Elymar Santos, Chrigor, Salgadinho e Wanderley Andrade. O compositor chegou a dividir o mesmo palco com todos esses artistas. Mas conta que tem grande admiração por outras lendas do samba.

“Jorge Aragão e Deni de Lima são duas grandes inspirações minhas e nomes com os quais eu espero dividir o mesmo palco algum dia. Trabalhar com o cantor Vavá também é um dos episódios que guardo com carinho na construção da minha carreira”, revelou.

“Meus planos para o futuro são de realizar mais um projeto que eu venho elaborando chamado ‘Uendel Pinheiro na Vila do Chaves’. A ideia é montar uma roda de samba com a temática original da série mexicana ‘Chaves’ onde os convidados para tocar e cantar estejam fantasiados como os personagens do programa”, disse Uendel.



Leia mais:

Marcos Arigó se apresenta no Programa do Raul Gil

Comediante paraense se apresenta em Manaus neste final de semana