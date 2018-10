Bumbás de Manaus farão apresentação inédita no Boi Manaus 2018

Manaus - Os bumbás de Manaus Brilhante, Corre Campo e Garanhão realizarão este ano uma apresentação inédita no Boi Manaus 2018. Os anfitriões da festa farão uma apresentação única, dividindo o mesmo palco. O show encerrará a primeira noite da festa, que será realizada neste sábado e domingo (20 e 21), a partir das 16h, no Complexo Turístico da Ponta Negra.

Em decisão conjunta entre os presidentes de cada boi e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), ficou acordado que os bumbás farão a apresentação de 12 toadas, sendo quatro para cada um. Os itens oficiais participarão da apresentação que promete ser um grande espetáculo.

O presidente do Corre Campo, Alvacir Siqueira, falou sobre a expectativa da apresentação. “Estamos empolgados com a apresentação nesse novo formato e é claro que as expectativas para essa edição são as mais positivas e melhores possíveis. Vamos fazer um show bem dinâmico para o público e levar muita alegria ao som das toadas para comemorarmos o aniversário da nossa cidade", ressaltou Siqueira.

Para a presidente do boi Garanhão, Altelia Ribeiro, essa edição do Boi Manaus terá um sabor especial, pois será sua última participação à frente da presidência. “Fizemos umas adaptações para esta apresentação para se encaixar nesse novo formato, vamos esperar o resultado desse trabalho em conjunto”, comentou.

Já presidente do Boi Brilhante, Rosenir Lemos, destacou que os bumbás terão tudo para realizar uma boa apresentação ao público que for prestigiar o evento.

Esquenta

A 21ª edição do Boi Manaus terá ainda mais um dia de esquenta hoje, com shows no anfiteatro da Ponta Negra, a partir das 19h. A festa escolherá três novos nomes que irão integrar as apresentações nos trios elétricos do Boi Manaus 2018.

Este será o quarto ano que o Boi Manaus acontecerá em um dos principais pontos turísticos da cidade, o Complexo Turístico da Ponta Negra.

Confira a programação completa no portal Viva Manaus, pelo link http://vivamanaus.com/boimanaus2018.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauscult divulga programação completa do Boi Manaus 2018