Shopping Ponta Negra prorroga Arena Nickelodeon até dia 28

Até o dia 28, as crianças que visitarem o Shopping Ponta Negra poderão brincar na Arena Nickelodeon. A atração, que fica localizada na praça de eventos, é gratuita e voltada para o público infantil de 3 e 10 anos. O circuito de brincadeiras e os conteúdos da programação do canal Nickelodeon garantem a diversão dos pequenos.

“Desde o primeiro dia, a atração tem feito bastante sucesso. Muitas crianças vieram várias vezes brincar e, por conta disso, decidimos estender a Arena Nickelodeon por mais uma semana”, informou a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson.

No espaço Dora, imitando a coragem e espírito aventureiro da personagem, eles podem atravessar uma ponte entre as vegetações e escorregar na piscina de bolinhas cheia de papéis e plásticos, que representam um rio poluído. O desafio é retirar os itens que não deveriam estar na água e colocá-los nos devidos lugares.

A próxima tarefa é brincar em um espaço exclusivo dos heróis de As Tartarugas Mutantes Ninja, fazendo suas próprias bandanas e máscaras e também jogando videogames.

E por último, deverão ajudar o personagem Bob Esponja a encontrar as chaves do baú do tesouro, dentro de uma piscina de esponjas. Como recompensa, os participantes descobrem um tesouro com elementos do fundo do mar dentro do Baú.

*Com informações da assessoria

Leia mais: