ONG promove evento de adoção de animais neste fim de semana em Manaus

Manaus - Equipes de voluntários da ONG Sem Raça Definida (SRD) estarão novamente no Amazonas Shopping, neste sábado e domingo (20 e 21) realizando uma série de atividades que incluem evento de adoção de animais, ações de conscientização sobre guarda responsável, arrecadação de ração e medicamentos e venda de produtos da ONG.

A programação está acontecendo durante os fins de semana deste mês, das 13h às 17h, na área do parque temático “Melhor Amigo Turma da Mônica”, na Praça de Eventos Central do centro de compras.

No local, estão disponíveis vários animais para adoção. Nathália Rodrigues, da ONG SRD, explica que as pessoas interessadas em adotar, passarão por uma entrevista para que seja avaliado se têm as condições estruturais e psicológicas para a posse responsável. Ela diz que, antes dos animais serem entregues, os voluntários da ONG fazem uma visita à casa das famílias.

Os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados. Durante o evento, a ONG está recebendo doação de ração, medicamentos e utensílios como coleiras e caixas de areia, e conversando com os visitantes sobre guarda responsável. Também estão sendo vendidas camisas da ONG, com preços que variam de R$ 35 a R$ 40. Os valores arrecadados são utilizados para manutenção dos cuidados aos animais atendidos pela instituição.

