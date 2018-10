Longa amazonense estreia em dois festivais nacionais de cinema

| Foto: Divulgação

Manaus - O terceiro longa-metragem da carreira do cineasta manauense Sérgio Andrade, “A Terra Negra dos Kawa”, vai marcar presença em dois dos principais eventos de cinema do país neste fim de ano. Na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que teve início na última quinta-feira e vai até o próximo dia 31. A produção também poderá ser conferida na Mostra Brasil, no 20º Festival do Rio e na competição oficial Premiére Brasil.

Sérgio Andrade também é responsável pelos filmes “A Floresta de Jonathas” (2013) e “Antes o Tempo Não Acabava” (2016).

O filme apresenta a história de um grupo étnico que, além de cultivar a terra excelente para a agricultura, tem como missão torná-la especial e mágica | Foto: Divulgação

“A Terra Negra dos Kawa” foi rodado há um ano num sítio localizado nos arredores de Manaus, com terra negra de verdade. O filme apresenta a história de um grupo étnico que, além de cultivar a terra excelente para a agricultura, tem como missão torná-la especial e mágica , ao unir crenças e comunidades.

Essa terra preta é procurada por um grupo de cientistas que percebe que, à medida que se aproxima do sítio dos indígenas, adquire poderes energéticos e sensoriais maiores. Um integrante do grupo pretende explorar a região economicamente.

Além da direção, Sérgio Andrade assina o roteiro do longa e revela que sempre foi um apaixonado pelo gênero da ficção científica.

" “Também sempre me interessou o assunto da terra preta de índio, que é a prova da inteligência dos povos ancestrais que aqui viveram. Os Kawa são fictícios, mas representam essa potência indígena tão injustiçada hoje em dia” " Sérgio Andrade, Cineasta

O elenco é formado por atores indígenas da mesma família (Severiano Kedassare, Ermelinda Yepario e os filhos Kaya Sara e Anderson Kary-Bayá) e atores reconhecidos nacionalmente (Mariana Lima, Marat Descartes e Felipe Rocha).



Todos os artistas indígenas possuem experiência em dramaturgia. “Inclusive já tinham trabalhado comigo. São meus alter egos indígenas”, observa Andrade.

“A Kay Sara atuou em ‘Antes o Tempo Não Acabava’ e o Severiano Kedassere já trabalhou nos dois longas anteriores e no curta ‘Cachoeira’, onde Anderson Kary-Bayá, o protagonista que faz o personagem Gatowo Kawa, tinha feito uma pequena participação. A mãe, Ermelinda, é maravilhosa e também já tinha feito uma pequena participação em curta. Eles formam uma família, pais e filhos”, conta o cineasta.

O diretor destaca ainda o entrosamento dos atores “brancos” com os indígenas. “São atores experientes, de teatro que já atuaram em novela da Globo. Foi bem interessante trabalhar com eles”.

Com a participação nos dois festivais nacionais, Sérgio Andrade espera ter um ótimo pontapé inicial na carreira de “A Terra Negra dos Kawa”.

“Além de levar uma história cheia de magia, leveza, mistério e união nas semanas que antecedem e sucedem um dos momentos mais conturbados da história deste país”, destaca.

Espaços de exibição



Durante a Mostra Internacional de Cinema, “A Terra Negra dos Kawa” será exibido no Espaço Itaú de Cinema (Shopping Frei Caneca 2), no dia 25/10, às 21h40 (esta sessão incluirá um debate sobre a obra); no Espaço Itaú de Cinema (Shopping Frei Caneca 5), dia 26/10, às 15h20; e no Cinearte Petrobrás 2, dia 27/10, às 16h. E, no Festival do Rio, as sessões serão na Estação NET Gávea 3 e 5, no dia 3/11, às 21h40 (para convidados); no Cine Odeon NET Claro, dia 4/11, às 16h (com debate), e no Kinoplex São Luiz 1, dia 5/11, às 21h30.

