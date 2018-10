Do interior do Amazonas para as produções mundiais de moda

Manaus – Do interior do estado do Amazonas para produções de moda do mundo todo, o amazonense Silvio Giorgio conseguiu unir a rotina lotada de trabalho à necessidade de matar a saudade de casa. Morando há cerca de 20 anos no Sudeste do Brasil, o beauty artist esteve em Manaus durante essa semana a convite do evento Manauara Talk Show, no Manauara Shopping, Zona Centro-Sul da capital.

Contemplando a programação do evento de moda e beleza ao lado de grandes nomes da cena como, Arlindo Grund e Michi Provensi, o manacapuruense aproveitou a passagem na cidade para matar a saudade dos amigos e da família, e falou com a imprensa sobre reconhecimento profissional, carreira e sucesso.

Da Amazônia para o Mundo

O amazonense Silvio Giorgio, que faz parte da equipe de beauty artists da agência paulista Capa Management, atualmente responsável pelas principais campanhas, desfiles e editoriais de moda do país.

Nascido em Manacapuru, a 84 quilômetros da capital, hoje Silvio acumula em seu currículo de trabalho o nome de grandes estrelas como a cantora, Ivete Sangalo e Gisele Bündchen.

O artista também já assinou a beleza de ensaios para revistas de moda internacionalmente conhecidas como, a Vogue, Harper’s Bazaar e Marie Claire. Ele também é responsável pela produção de maquiagem de eventos que são referência no cenário fashion, entre eles, o São Paulo e Rio de Janeiro Fashion Week.

Celebrando quase 30 anos de carreira, Silvio comemora o reconhecimento profissional e destaca que apesar de trabalhar com a modelo mais bem paga do mundo – Gisele Bündchen – foi com a intérprete Ivete Sangalo que o amazonense viveu um dos melhores momentos de sua carreira.

“Depois de trabalhar com a Ivete em meados de 2012/2013, minha vida mudou completamente. Eu sempre acreditei no meu trabalho e acho que esse foi o verdadeiro motivo da minha expansão profissional no mercado, mas não posso negar que ter meu nome ligado ao de Ivete abriu muitas portas. O fashion é o que eu amo e respiro, não quero deixar de fazer nunca”, destacou o produtor nortista.

Saudade de casa

Morando há quase 20 anos em São Paulo, Silvio conta que a saudade da família é constante e um dos maiores desafios é a falta que sente da gastronomia amazônica. Longe da farinha de mandioca e da banda de tambaqui, ele diz que se vira do jeito que dá.

“Adoro farinha e peixe de água doce. Às vezes, quando bate a vontade, o jeito é garimpar algo parecido nos restaurantes daqui mas nada se compara a um tambaqui assado em casa”, revela.

Entre voos nacionais e internacionais, ele conta que estar no Amazonas é sempre um abraço de afeto em suas memórias e a estada na região também é motivo para matar a saudade da famílias e amigos.

