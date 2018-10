Festival de bandas e fanfarras do SESC agita o Centro de Manaus

Manaus - Com nove escolas se apresentando, o 6° Festival Sesc de Bandas e Fanfarras acontece na tarde deste sábado (20), no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus. As escolas se apresentam pela primeira vez no cartão postal da capital. Troféus e certificado de participação estão entre as premiações.

De acordo com o coordenador do evento, Manuel Júnior, pela primeira vez foi possível agendar esse festival que já faz parte do calendário de eventos anuais do Sesc, tendo como local de realização um dos maiores pontos turísticos da cidade.

"É um prazer imensurável trazer esses garotos de escolas públicas e particulares de diversas zonas de Manaus para que possam participar desse festival que também tem características de concurso, já que é competitivo", explicou Manuel.

Participam desta edição as fanfarras das escolas Castelo Branco, Furacão de Coari, Nelson Alves e Raimunda Holanda. Na categoria banda marcial as apresentações ficaram por conta das escolas Dom Milton, Falcão de Azevedo, Lyra do Norte, José Lindoso e Vicente de Paula.

