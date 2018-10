Fotos sensuais de Marquezine pesaram na decisão de Neymar

São Paulo (SP) - As especulações sobre o motivo do novo término entre Bruna Marquezine e Neymar continuam. De acordo com o UOL, o jogador tomou a decisão definitiva após a viagem de Marquezine para Fernando de Noronha. A reportagem do UOL Esporte especulou, em reportagem publicada na última sexta-feira (19), que o motivo do término foi o fato da atriz recusar a morar com o jogador em Paris, na França, como o site Metrópoles reproduziu.

Contudo, esse fato foi um dos motivos que fizeram Neymar chegar à decisão final. Outra reportagem do UOL, também publicada na sexta-feira, informa que a relação estava desgastada com as divergências políticas – ela apoiava o movimento #EleNão, enquanto o jogador se mostrava favorável ao candidato Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, a atriz ficou decepcionada.

Além das divergências políticas, Neymar, segundo a reportagem, se incomodava com os inúmeros compromissos profissionais de Bruna Marquezine, mesmo fora do ar. As viagens também não agradavam o jogador, uma vez que sobrava pouco tempo para os dois.

A gota d’água

No entanto, a gota d’água para o atleta do PSG ocorreu depois da viagem de Marquezine para Fernando de Noronha. Na ocasião, ela passou o feriado de 12 outubro ao lado de Giovanna Ewbank, Fernanda Nobre, Marina Moschen, do fotógrafo Elvis Moreira e do produtor Léo Fuchs.

Pessoas próximas a Neymar afirmam que o jogador não gostou de ver a então namorada fazendo passeios de barcos e fotos sensuais. Sem contar que Marquezine não estava usando aliança, o que despertou mais especulações sobre o fim do namoro.

