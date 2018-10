Empresa oferece tacacá a R$ 0,99 no aniversário de Manaus

Manaus - A 99 – empresa de mobilidade urbana que integra a gigante chinesa DiDi Chuxing, vai comemorar os 349 anos de Manaus, oferecendo 2 mil tacacás a R$ 0,99, a quem comparecer e comprovar que foi ao local por meio do aplicativo de mobilidade.

A ação é válida somente para quem tiver o app instalado no celular e cada pessoa poderá adquirir uma cuia, a partir das 17h, no Parque Ponte dos Bilhares, localizado na avenida Constatino Nery, Zona Centro Sul de Manaus. A iniciativa faz parte de uma programação de ações inusitadas do aplicativo, que ocorrerão durante todo mês de outubro.

A 99 é uma empresa, que conquista cada dia mais usuários em Manaus e região metropolitana. Em junho, a empresa adotou uma nova política de preços e passou a proporcionar aos passageiros da capital amazonense uma economia média de 19% na comparação com a concorrência em trajetos na modalidade 99Pop (carros particulares). Como resultado, o número de viagens cresceu 30% em setembro em Manaus e região metropolitana.



Essa estratégia também beneficiou os motoristas, que estão com isenção na taxa de serviço cobrada pela 99 até o final de outubro (antes o valor era de 4,99%) - enquanto a concorrência cobra pelo menos 23% em taxas.



Segundo Davi Miyake, diretor de Planejamento e Estratégia da startup, a forte expansão em Manaus está relacionada aos preços mais acessíveis. “Nossa missão é crescer de maneira sustentável em toda região metropolitana, democratizando o transporte e permitindo que novos consumidores tenham acesso a soluções de transporte rápidas, baratas e seguras”, afirma.



Para marcar o crescimento da 99 no Amazonas - onde atua com o Pop em sete cidades do estado - o aplicativo leva ao estado a campanha Recalcula, que reúne ações que estimulam os usuários a reavaliar suas escolhas, mostrando que pequenas mudanças podem render grandes economias.



Segundo Miyake, o objetivo é mostrar que tudo pode ser tão econômico e acessível quanto a 99. “Teremos uma série de iniciativas para revelar ao amazonense que 99 já está inserida em seu dia a dia, contribuindo para que ele se desloque com segurança, rapidez e economia”, destaca.

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de mobilidade urbana fundada em 2012, agora faz parte da DiDi Chuxing (“DiDi”). A empresa conecta mais de 300 mil motoristas a 14 milhões de passageiros em mais de 500 cidades no Brasil.

Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece três tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o Brasil, e o 99Top, serviço premium de táxis de luxo oferecido em São Paulo. Para mais informações, acesse: http://www.99app.com/

*Com informações da assessoria

