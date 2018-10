Zumbis 'invadem' aeroporto desativado de Manaus na sexta-feira (26)

Manaus - Na próxima sexta-feira (26), zumbis vão invadir o aeroporto desativado de Manaus, o Eduardinho, na Zona Oeste de Manaus, durante a primeira edição da Halloween Airport Edition. O evento promete ser assustador, a começar pelo local escolhido que recebe decoração especial, terá o melhor do funk, sertanejo e muita música eletrônica, com início às 23h. A classificação do evento é para pessoas a partir de 16 anos.

Os participantes da assustadora experiência deverão estar com fantasia ou vestimenta na cor preta, obrigatórios. Quem comparecer ao evento com fantasia poderá participar de um concurso que vai oferecer passagens aéreas, premiação em dinheiro e outros brindes.

O idealizador da festa e gerente de novos projetos da Mode On Eventos, Carlos Júnior, explicou que os camarotes têm nomes e são coordenados por digital influencers, entre eles “Cozinha Assustadora” por Victor Israel (@edecomer), “Camarote Macabro” por Raphaela Moura (@quantofoi), “Calabouço da Caila” por Caila Carim (@cailacarim), “Doces ou Travessuras” por Priscila Vasconcelos (@priscilavasconcelos) e Dih Araújo (@dih_araujo) e “Pesadelo” por DJ May Seven (@djmayseven).

A escolha do local também foi estratégica. “Estamos falando de um local desativado há muito tempo. O público de Manaus gosta de festas novas em lugares diferentes. Vai ser uma festa realmente assombrosa com concurso de melhor fantasia, Lounge Red Bull te dá asas, área de bares e comida japonesa”, explicou.

A abertura dos portões será às 23h, com programação iniciando com a DJ May Seven e Tiago Sax, Logo após, a dupla João Victor e Rodrigo entra no palco, seguida da atração nacional, o DJ Zullu, residente do Rio de Janeiro, com encerramento da DJ Carolzitah.

O evento contará ainda com diversas performances zumbis aprisionados, cemitério cenográfico, dança triller durante a abertura e intervalos, asa do terror backdrop interativo, lounge Budwiser Casa Mal Assombrada, projeção mapeada do céu no teto do aeroporto, fantasmas, aviões passando, cortejo fúnebre, lounge Red Bull, TVs chegadas e partidas. “Tudo muito criativo, bem decorado e com a preocupação de oferecer a melhor festa do segmento ao público”, completou Carlos.

Concurso

Durante o evento serão selecionadas 30 pessoas com as melhores fantasias para concorrer a prêmios. A partir disso, uma comissão julgadora irá definir as 20 melhores, depois as 10 melhores fantasias, e em seguida, os 1º, 2º e 3º lugares. “O primeiro lugar irá ganhar uma passagem com acompanhante para um destino nacional mais R$ 500. Já o 2º lugar leva um óculos Sunglass Hut + 1l de Vodka Belvedere + 1 caixa de Red Bull + R$ 300, e o 3º lugar um óculos Sunglass + R$ 100”, finalizou Carlos Júnior.

Bilhetes

A venda dos ingressos já começou. O público pode adquirir ainda a Classe Executiva (PISTA), a R$ 60 meia entrada, sendo este do lote promocional. Já o acesso a 1ª Classe (CAMAROTE) R$ 2 mil meia, para 10 pessoas (R$ 200 por pessoa), pode ser adquirido individualmente no site ingressofly.com. A compra do Camarote completo inclui 1 combo de Vodka + 5 Red Bull.

Os bilhetes podem ser adquiridos no ingressofly.com, loja Sunglass Hut do Manauara Shopping e Ponta Negra Shopping e nas lojas Bandeirão e Açaizeiro, ambas localizadas no Vieiralves. As formas de pagamento são dinheiro, ou cartões de débito e crédito. Mais informações podem ser obtidas por meio do 3348-8434.

*Com informações da assessoria

