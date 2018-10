Novo Museu da Cidade de Manaus oferece tecnologia e cultura regional

Manaus - Imagine estar em um lugar onde é possível entrar em contato com o melhor da mistura entre a cultura regional produzida no dia-a-dia do caboclo e o que há de inovação tecnológica no Brasil. O manauense encontrará tudo isso no Museu da Cidade de Manaus, sediado no Paço da Liberdade, na Praça Dom Pedro II, Centro Histórico, a partir de quarta-feira (24), oficialmente.

O novo espaço cultural será inaugurado nesta terça-feira (23) e entregue à população de Manaus no dia do aniversário da cidade, como um verdadeiro presente, com visitação gratuita.

A curadoria é do paulistano Marcello Dantas, que assina vários outros museus brasileiros, como o Museu da Língua Portuguesa, que alia alta tecnologia à história.

O rio e o tempo

Muitas civilizações começaram suas vidas a partir dos rios. Foi o caso, por exemplo, dos egípcios, que do Nilo tiravam o seu sustento. A mesma situação se repete na região amazônica, principalmente em Manaus, onde o rio comandou e comanda a vida, nas palavras do escritor Leandro Tocantins.

Sala "Afluentes do Tempo" mostra a história de Manaus a partir dos rios Negro e Solimões | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

E para mostrar os efeitos do rio na história de Manaus, é que foi montada a sala "Afluentes do Tempo", a primeira do Museu. Neste compartimento, o visitante pode ver, nas águas, imagens da história da cidade. As imagens, exibidas em telões suspensos, vão mudando à medida em que o espectador passeia pelo grande Y montado na sala, que representa o encontro das águas do Negro e do Solimões, que formam o rio Amazonas, representado no brasão do Município de Manaus.



Dois passos á frente e à direita, e o visitante tem contato com algo novo. Uma grande tela com touchscreen mostra salas de casas manauenses que, à primeira vista, parecem salas de aulas comuns. No entanto, a partir da interação com a tela, o visitante pode escolher que sala quer visualizar, e cada item presente na sala tem sua história. Seja um narguilé que venha do Líbano, ou até um cesto feito na região do Alto Rio Negro.

Terceiro compartimento da sala "Afluentes do Tempo" mostra depoimentos de manauenses de coração | Foto: Mário Oliveira/Semcom

No entanto, a melhor parte vem no terceiro compartimento. Oito pessoas olham para o visitante, todas em um pequeno flutuante, de costas para o rio. São pessoas "comuns", mas que tem uma história particular: cada um deles é um migrante. Hiroya Takano, Elena Koynova, Ilko Minev, Felipe Schaedler, entre outros, fazem parte. E o melhor de tudo: ao final dos depoimentos, cada um deles mergulha no rio, e se pode ver no chão a projeção das águas agitadas pelo mergulho.



O mercado, as lendas e a natureza

A próxima exposição que o visitante pode conferir no Museu da Cidade de Manaus é a "Mercado". A exposição é composta de itens que são facilmente encontrados em qualquer feira da capital e no Mercado Municipal Adolpho Lisboa: guaraná, chá, panos, cestos, e muitos outros. No entanto, outros itens do cotidiano amazônico ribeirinho também integram a exposição, como canoa, remo, vassouras de cipó, canecas, entre vários outros, que relembram, talvez, uma infância no interior.

Exposição "Mercado" no Museu da Cidade de Manaus | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Mais à frente, a exposição "Capoteca e Herbário". Nela, o visitante pode ter contato com plantas, flores e sementes da Amazônia, e o melhor: de forma interativa. Ao chegar na exposição, o visitante recebe um tablet, aponta para a placa indicativa da semente, planta ou folha e, na tela do aparelho, pode ler informações completas a respeito da substância. No centro da exposição, está uma enorme folha de vitória-régia, desidratada, exposta, que arranca suspiros dos visitantes.



O melhor de tudo, no entanto, fica bem na frente da Capoteca. Um barril de madeira, que lembra a Penseira de Alvo Dumbledore, da série Harry Potter, onde o visitante pode assistir, no fundo, as lendas da Amazônia em forma de animação. E o melhor de tudo: todas as animações são dubladas por locutores genuinamente amazonenses, de forma a não perder o sotaque.

Capoteca e Herbário, e o "Barril de Lendas" no Museu da Cidade de Manaus | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Os rios voadores e o cemitério



Ao entrar na sala "Rios Voadores", o visitante tem uma surpresa: uma mesa com quatro grandes bolas, e dentro de cada uma, estão prédios, casas, a floresta e água. A exposição mostra o ciclo das chuvas e os chamados "rios voadores", isto é, a grande umidade que banha a Amazônia, e o seu efeito na natureza.

museu da cidade | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

À esquerda, o melhor dos atrativos, talvez. A sala da Arqueologia, com piso de madeira e vidro, dá ao visitante a oportunidade de vislumbrar um pouco das fundações sob o Paço da Liberdade, que foi construído em cima de um cemitério indígena, conhecidos como "igaçabas". As fundações, que poderão ser vistas em realidade virtual, mostram também itens que foram encontrados no local. Um espetáculo de tirar o fôlego.

Sala da Arqueologia no Museu da Cidade de Manaus. Sob o piso de vidro, as fundações do Paço | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

A partir da sala Rios Voadores, à direita, dois troncos de árvore: um em pé, no chão, e outro na parede. A sala, intitulada "Anéis do Crescimento", é interativa. Com dois projetores, a sala mostra o crescimento e a expansão de Manaus ao longo de seus 349 anos: ao tocar no tronco em pé, o visitante terá informações sobre o local que tocou no tronco que está à sua frente, na parede.

Sala "Anéis do Crescimento" mostra, projetada em troncos de árvores, a expansão da capital amazonense | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

A última das atrações do Museu da Cidade de Manaus é a Sala dos Prefeitos. Nela, estão expostos retratos de todos os prefeitos da capital, passando por nomes históricos, como Carvalho Leal, Marciano Armond, Antóvila Mourão Vieira, Franco de Sá, entre outros que, além de estarem na galeria dos chefes do Executivo, ficam eternizados em nomes de muitas das ruas da capital.

Retratos nas paredes mostram figuras conhecidas do imaginário, como o prefeito Manoel Ribeiro | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

A inspiração



O currículo do curador do Museu, Marcello Dantas, não deixa a desejar. 50 anos de idade, 30 anos de carreira como museólogo. "É uma proposta nova e única. Não há nenhuma cidade no Brasil que tenha a diversidade que Manaus tem, e a diversidade como aspecto cultural só poderia acontecer aqui. Não dá para separar, em Manaus, o meio ambiente da história. Essa proposta é original para cá", salienta.

O curador do Museu, Marcello Dantas, visita o local junto ao prefeito Arthur Neto e à primeira-dama, Elisabeth Valeiko | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Para o curador, foi o rio que fez a cidade, e foi isso que baseou, por exemplo, a construção de duas salas que tenham a ver com o rio. "Manaus é longe de tudo, mas é dentro do rio. Isso acaba fazendo dela uma cidade natural, com conexões com mares, montanhas, outros rios, mas ao mesmo tempo única. É um ponto de encontro natural. Foi, de fato, o rio que fez essa cidade ser o que é hoje", completa.

O Museu

O Museu da Cidade de Manaus foi criado pelo prefeito João de Mendonça Furtado, através da Lei n° 1.616, de 17 de junho de 1982, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com localização no prédio s/n° na rua da Instalação, porém, o museu nunca funcionou nessa localidade, sequer foi inaugurado.

Mais de 20 anos depois, em 2005, o projeto do Museu da Cidade foi retomado passando agora a ter como abrigo o Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus. Em 2018, a atual gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, entrega o museu à população sem custos para o órgão, uma vez que a obra foi realizada por meio da Lei Rouanet.



