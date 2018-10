Shopping Ponta Negra realiza 'Halloween da Bicharada'

Manaus - O Shopping Ponta Negra realiza neste sábado (27), a partir das 17h, o 1° Halloween da Bicharada. Em parceria com a Organização Bicho Amado (OBA), o evento acontece em um espaço localizado no piso G2. Desfile, concurso de fantasia e adoção de animais resgatados pela OBA são os destaques da festa dos pets.

O evento vai premiar as produções mais originais com um kit de produtos dos parceiros da ONG. Poderão participar da brincadeira cachorros e gatos de todos os portes, desde que estejam de coleira ou peitoral.

Os tutores deverão inscrever os seus pets até o dia do evento, doando dois comedouros médios no pet shop Pet Repet, localizado no primeiro piso (L1) do Shopping Ponta Negra.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Karla Henderson, além de trazer os pets para se divertir no halloween, os tutores também poderão conhecer o trabalho voluntário desenvolvido pela OBA, que resgata os animais das ruas, cuida deles e prepara para adoção.

Estarão disponíveis para adoção cerca de 10 animais, entre cães e gatos, filhotes e adultos. Para adotar, os interessados devem levar RG, comprovante de residência e ter idade acima de 18 anos. Eles passarão por uma entrevista e durante a semana, representantes da ONG visitam a casa onde o animal viverá e passarão a acompanhar a sua adaptação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Shopping em Manaus terá espaço temático para animais de estimação