Feira da FAS seleciona empreendedores para edição de novembro

A Feira da FAS acontece mensalmente com a proposta de oferecer ao público a experiência de consumir produtos diretamente de quem faz | Foto: Divulgação





Manaus - Nesta terça-feira (23), começam as inscrições para a sétima edição da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). O processo de cadastramento é voltado para empreendedores do setor criativo que desejam expor seus produtos no evento. Para participar, é necessário preencher o formulário on-line disponível no site: www.fas-amazonas.org.

A seleção será feita a partir de uma curadoria composta por colaboradores da organização. Serão levados em consideração quesitos como sustentabilidade, economia verde e solidária, contribuição para a melhoria da qualidade de vida na cidade, entre outros.

Os interessados poderão se cadastrar até o dia 30 deste mês. A lista com o resultado será divulgada no dia 1º de novembro, nos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas). O empreendedor contemplado receberá uma mensagem, via e-mail, com informações sobre a participação no evento.

A Feira da FAS acontece mensalmente com a proposta de oferecer ao público a experiência de consumir produtos diretamente de quem faz, fomentando um ciclo de sustentabilidade e estimulando a economia criativa. A última edição reuniu mais de 50 expositores, que apresentaram artigos de literatura, design, artesanato, decoração, moda, jardinagem, gastronomia, entre outros.

A Feira da FAS acontece mensalmente com a proposta de oferecer ao público a experiência de consumir produtos diretamente de quem faz | Foto: Divulgação





Em novembro, o evento ocorrerá no dia 11, das 9h às 19h, com entrada gratuita. Segundo a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel, o objetivo é reunir cada vez mais expositores. “Estamos construindo um ponto de encontro inspirador entre o público e os empreendedores, onde ocorre a troca de experiências e a valorização da arte, da criatividade e da cultura local”, ressalta.

Além da área de exposição de produtos, os visitantes da feira têm acesso a espaços temáticos com atividades como yoga, massoterapia, recreação para crianças, jogos eletrônicos e de mesa, serviços de cidadania e shows de bandas e artistas manauaras.





Leia mais:

Sexta edição da Feira da FAS acontece neste domingo

Encontro pedagógico debate práticas inovadoras para a sala de aula