Whindersson Nunes apresenta “Eita, Casei!” em Manaus

Manaus - Com toda a versatilidade de um comediante nato, o maior youtuber do Brasil se apresenta em Manaus no próximo dia 08 de dezembro, às 20h30, na Arena Amadeu Teixeira com seu novo e deslumbrante espetáculo “Eita, Casei!”.

O Rei da Internet se casou, e agora ele conta para todos como foi o processo do casamento, da escolha do vestido da noiva - a cantora Luísa Sonsa - à escolha dos padrinhos, além de contar com seu jeito peculiar como é a vida de casado. Tudo o que você precisa saber antes de tomar um grande passo na sua vida.

Além de falar sobre casamento, Whindersson não deixa de falar sobre assuntos que contribuem ainda mais sobre o crescimento pessoal. O humorista fala da superação, de estilos de vida e claro, com um humor inigualável do jeito que só Whindersson sabe fazer.

Ingressos

A venda de ingressos para a apresentação de “Eita, Casei!” em Manaus já estão disponíveis e o primeiro lote custa R$ 35 (arquibancada superior), R$ 60 (arquibancada inferior), R$ 100 (cadeira especial) e R$ 150 (cadeira premium). Todos estes valores são referentes à meia entrada. Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Ramsons (Amazonas Shopping, Sumaúma Shopping, Manauara Shopping, Shopping Via Norte e Grande Circular).

Serviço:

Whindersson Nunes em “Eita, Casei!”.

Quando: Sábado, dia 08 de dezembro, às 20h30

Onde: Arena Amadeu Teixeira. Avenida Constantino Nery, S/N.

Ingressos: 1º lote - R$ 35 (arquibancada superior), R$ 60 (arquibancada inferior), R$ 100 (cadeira especial) e R$ 150 (cadeira premium). Todos estes valores são referentes à meia entrada. Pontos de Vendas: Lojas Ramsons (Amazonas Shopping, Sumaúma Shopping, Manauara Shopping, Shopping Via Norte e Grande Circular).

Informações: (92) 98216.3787

*Com informações da assessoria

