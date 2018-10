Nando Reis emociona público no Teatro Amazonas

Manaus - Com 36 anos de carreira, o cantor Nando Reis, de passagem por Manaus, mostra que ainda consegue extrair o melhor da música brasileira por meio de suas composições, em uma carreira que privilegia a sonoridade, letra e as deliciosas parcerias.

Na noite desta terça-feira (23), não foi diferente. Mais uma vez Nando Reis surpreendeu o público, com o show intimista "Voz e Violão", no Teatro Amazonas.

O cantor trouxe canções que geralmente não toca nas turnês ao vivo, com versões diferentes para clássicos. Ele explicou que quis apresentar as canções exatamente como foram concebidas. As pessoas que foram ao show não se decepcionaram, pois não faltaram momentos intimistas.

Nando Reis no Teatro Amazonas | Foto: Bruna Chagas/Em TEMPO

O público do Teatro Amazonas acompanhou em único som as músicas marcantes da carreira solo do músico, como 'N' e 'All Star', 'Os Cegos do Castelo', dos Titãs, e canções de sua autoria, que fizeram sucesso na voz de outros artistas, como 'Sutilmente', gravada pelo Skank.

Recentemente ele estava em turnê com o Trinca de Ases, cantando com Gal Costa e Gilberto Gil, mas também esteve em outros projetos com as jovens talentosas do duo AnaVitória.

Em entrevista ao EM TEMPO, Nando Reis ressaltou a diferença de idades entre eles, tanto na perspectiva de fã da primeira dupla, quanto na visão próxima de um veterano, para a segunda parceria.

"Fazer essas turnês de formatos diferentes só me traz coisas boas. Apresentar shows com pessoas como a Gal, Gil e meninas lindas e talentosas como Ana e a Vitória. São ao mesmo tempo dois extremos, mas da mais pura inspiração. É um troca de experiências", contou.

Nando Reis no Teatro Amazonas | Foto: Reprodução

Antes de se tornar o ícone de uma geração de jovens, Nando passou pelo rock and roll dos Titãs, pop rock e depois seguiu a carreira solo buscando um estilo próprio dentro da MPB. "Passei 20 anos no Titãs e tudo é rock, mas mesmo lá tive várias fases. E essa busca por se reinventar e reinteressar pelo trabalho. Estão sempre buscando coisas novas e relações novas. Em relação a divulgação, mudou bastante em 36 anos, pois veio a era digital e novos formatos de áudio".

Redes sociais

Sobre a participação nas redes sociais, como o canal no youtube, Nando Reis disse que gosta e acha divertido. " Esse negócio de vídeos na internet é bem interessante. Nunca imaginei as pessoas se expressando dessa forma, de modo imediato. Eu tenho um canal no youtube e vejo os meus vídeos, vejo os comentários e acho divertidíssimo", disse.

Nando Reis no Teatro Amazonas | Foto: Bruna Chagas/Em TEMPO

Como um dos compositores mais inspirados da década de 1980, o cantor lançou recentemente uma música nova chamada "Rock and roll", na qual reafirma a sua fé no rock que diz assim: "O mundo não é mais o mesmo em que eu nasci / Mas eu continuo curando a tristeza com a beleza de uma canção / Por isso, ainda canto meu rock'n'roll".

Ele explicou que a música, apesar de ter sido feita ano passado, caiu bem para ser lançada este ano. "Curiosamente escrevi a canção ano passado, mas serviu para este ano. Com essas eleições tensas e entranhas que estamos vivendo no Brasil, a resposta foi instantânea. A temperatura das pessoas pode ser sentida e contaminada com essa canção", disse.

Parceria nova?

Sobre novas parcerias, Nando Reis contou que fará um disco com releituras de músicas do Rei Roberto Carlos, uma das inspirações para ele. "Tem um a parceria, mas eu não gosto de falar assim, mas posso adiantar que é com o Roberto Carlos, uma inspiração para mim. Não é bem parceria, mas vou cantar músicas dele".

Leia mais

Zumbis 'invadem' aeroporto desativado de Manaus na sexta-feira (26)

Empresa oferece tacacá a R$ 0,99 no aniversário de Manaus

Corrida Internacional em Manaus levará vencedores à São Silvestre