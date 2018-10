SBT realiza treinamento com afiliadas da região Norte em Manaus

SBT realiza treinamento com afiliadas em Manaus | Foto: Marcio Melo / Em Tempo

Manaus – Comunicação e qualidade profissional foram temas abordados durante uma reunião que uniu a direção administrativa do canal SBT (São Paulo) e afiliadas da região Norte, durante a tarde desta terça-feira (23).



O encontro em Manaus aconteceu com uma palestra realizada no Quality Hotel, na Av. Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul da cidade e foi finalizado na sede da Tv Em Tempo, com uma visita técnica à estrutura do local.

O encontro entre os profissionais da emissora reuniu diretores de sete afiliadas distribuídas na região Norte para alinhamento de informações sobre as diretrizes organizacionais que deverão ser tomadas a respeito do contrato que o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) firmou com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) sobre direitos autorais de músicas usadas na programação do canal.

Entre os profissionais que estiveram ministrando as apresentações, estavam a responsável pela Gestão de Propriedade e Material (SBT/SP) – Priscila Gonzalez, e o Diretor de Rede (SBT/SP) – Daniel Abravanel. Atualmente, o pagamento de direitos autorais musicais ao ECAD é um valor que lidera a lista de pagamentos dos veículos de comunicação. A ideia é que com a iniciativa o SBT economize até R$600 mil de pagamento ao órgão.



“A gente pensou nesse treinamento como forma de conscientizar as filiais sobre o pagamento de direitos autorais ao ECAD e afunilar a comunicação entre a rede e as praças. A gente paga uma taxa ao ECAD, mas apenas o SBT/SP planilhava as músicas que eram executadas na programação. O objetivo agora é que todas as afiliadas passem a planilhar as músicas. Assim a gente cumpre a lei nacional e ainda ganha um desconto por parte do órgão por conta da organização com as informações”, explica Priscila Gonzalez.

ECAD



O Ecad é o órgão responsável pelo recolhimento e distribuição dos direitos autorais das músicas executadas, uma das principais fontes de renda para os músicos.

O Órgão centraliza a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical. O titular de direitos autorais recebe pelas músicas executadas publicamente em diferentes meios e estabelecimentos.

Desenvolvimento

Durante a visita técnica na sede da TV Em Tempo, os visitantes conferiram as instalações do veículo de comunicação que vem passando por mudanças estruturais. O diretor de Rede do SBT/SP – Daniel Abravanel, salientou que a escolha de Manaus para reunir os profissionais da região norte aconteceu pelas mudanças que a TV vem apresentando.



“A TV Em Tempo foi escolhida porque está muito bem dentro do seu novo projeto de desenvolvimento. Desde que fechou contrato com o SP/SP, a TV vem recebendo estrutura técnica e apresentando crescimento de audiência, bem como de programação”, conta Daniel Abravanel.

Além da região Norte do país, o treinamento sobre planejamento de músicas com direitos autorais ao ECAD passou por outras regiões como Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

