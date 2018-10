Ziraldo deixa hospital após quase um mês de internação

O cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto recebeu alta na tarde de terça (23) após quase um mês de internação. O "pai do Menino Maluquinho" estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul do Rio, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico no dia 26 do mês passado.

Depois de 28 dias no hospital, a alta veio como um presente de aniversário para Ziraldo, que completa 86 anos nesta quarta (24). O cartunista estava no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), mas apresentou melhoras nos últimas dias, segundo boletim médico.

Sua mais conhecida criação, o Menino Maluquinho, nasceu nos anos 1980 e foi inspirado no filho do escritor. O personagem deu origem a um livro infantil campeão de vendas e a um filme de grande sucesso nos cinemas do país. O livro foi traduzido para o inglês, espanhol, basco, alemão e o italiano e teve adaptações para o cinema, teatro e televisão.

