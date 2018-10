Com bolo e parabéns, Arthur comemora 349 anos de Manaus em novo museu

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto comemorou o aniversário de 349 anos da cidade com muita festa na frente do novo Museu da Cidade de Manaus, localizado na rua Gabriel Salgado, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Em tom de alegria e muito emocionado, Arthur fez questão de frisar o quanto ama Manaus e todos os seus moradores, na noite desta quarta-feira (24).

"Não tem como falar de Manaus e não lembrar do quanto amo essa cidade de coração. Esse povo caloroso e acolhedor, que recebe todos que chegam aqui de braços abertos", disse o prefeito.

Arthur e a primeira-dama do município celebram juntos o aniversário de Manaus | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Durante a comemoração, um bolo de três andares foi colocado em frente ao novo museu da cidade, um show pirotécnico encantou todo o público presente do local. Arthur deu o primeiro pedaço do bolo para um morador do Centro, que recebeu bastante feliz a primeira fatia do doce.

Morador recebe das mãos do prefeito a primeira fatia de bolo | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"Nada mais justo do que oferecer a primeira fatia desse bolo para alguém que está representando toda a população, nesse momento histórico, aqui na frente do museu da cidade de Manaus", completou Arthur.

O amazonense e empresário Carlos Augusto Moutinho foi conferir de perto a inauguração do museu e disse ao Em Tempo que ficou encantando com tanta tecnologia a favor da história de uma cidade tão rica e bonita como Manaus.

| Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"Não tem como ser amazonense e não se emocionar com a história do nosso povo que estava aqui antes da civilização desse local e depois como uma grande metrópole. Esse é um dos maiores presentes que Manaus poderia receber", falou Moutinho.

| Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Museu

O Museu da Cidade de Manaus foi criado pelo prefeito João de Mendonça Furtado, por meio da Lei n° 1.616, de 17 de junho de 1982, porém, nunca funcionou e sequer foi inaugurado. Agora, 36 anos depois, Manaus inaugura um museu que representa a identidade e a vida do povo manauense. Ele vai funcionar de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

