Shopping da Zona Norte realiza audições para festival gospel

| Foto: Divulgação

Manaus - Terá início nesse fim de semana as primeiras audições classificatórias do “ViaNorte Voice Gospel”, festival de musica que será realizado no próximo dia 10 novembro, no palco da praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, na Zona Norte da cidade.



O evento tem a finalidade de revelar novos talentos da música cristã amazonense e vai distribuir prêmios que vão R$ 250 a R$ 2,5mil, além da possibilidade da gravação de um vídeo clip.

O evento é aberto à participação de duplas, bandas, trios, solos, que passarão pelas audições eliminatórias onde serão avaliadas a interpretação, melodia, letra e afinação.

As avaliações serão realizadas por uma banca de avaliadores nos finais de semana, a partir das 14h30, no centro de compras.



Os candidatos terão dez minutos para a apresentação, tempo em que a banca vai avaliar as performances dos cantores nos quesitos: interpretação, melodia, letra e afinação.

Leia mais:

Veja mais notícias culturais no Portal EM TEMPO