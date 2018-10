Sexóloga Ana Canosa promove palestra e workshop em Manaus

E na manhã do dia 10, Ana Canosa irá realizar um workshop no Centro de Convenções Studio 5 com o objetivo de fornecer experiências práticas para mediar conflitos conjugais | Foto: Divulgação

Manaus - "Amor, sexo e Relacionamento", será o tema da palestra da sexóloga Ana Canosa em Manaus, no dia 9 de novembro, às 19h no auditório do Colégio e Faculdade Dom Bosco, no centro da cidade.

Os conhecimentos da psicóloga são direcionados a acadêmicos e profissionais de psicologia, pedagogia, psiquiatria, sociologia, terapeutas e assistentes sociais, mas estarão aberta, por meio dos encontros em Manaus, a qualquer pessoa interessada no assunto.

Workshop no dia 10

E na manhã do dia 10, Ana Canosa irá realizar um workshop no Centro de Convenções Studio 5 com o objetivo de fornecer experiências práticas para mediar conflitos conjugais, auxiliando o profissional na condução do reconhecimento de tais conflitos, da terapia de casal e da terapia sexual.

“A palestra e o workshop irão demonstrar técnicas na mediação de conflitos conjugais por meio do psicodrama. Há poucos profissionais especializados em sexualidade humana. O evento poderá despertar interesse e ampliar a busca de qualificação nesta especialidade”, disse Ana.

A palestra e o workshop de Ana Canosa é uma realização da SOMMA Consultoria, com o apoio da Casa do psicólogo, situada à avenida Ramos Ferreira, 1422 no centro.

Os ingressos podem ser comprados no local aos preços de R$ 100 (palestra).

Os combos de palestra + workshop estão sendo vendidos a R$ 407 para acadêmicos e R$432,50 para profissionais.

Os ingressos também estão à venda no site http://www.sympla.com.br, e podem ser parcelados em até 12x no cartão de crédito.

Serviço:



Palestra e workshop com Ana Canosa - Sexóloga

Data: 09/11/2018 - 19 horas - palestra auditório Dom Bosco (palestra)

Data: 10/11/2018 - manhã- Studio 5 centro de convenções (workshop)

