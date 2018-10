Orquestra Infanto-juvenil da UEA realiza primeira apresentação no AM

Cerca de 50 crianças participaram do concerto de estreia da orquestra infanto-juvenil | Foto: Divulgação





Manaus - Trompete, flugelhorn, trompa, trombone, bobarbino, tuba, percussão e violino. Se você acha que esses instrumentos jamais poderiam ser tocados por crianças você está enganado. Por meio do Projeto de Orquestras e Bandas Infanto-juvenil (ProbiJam) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), cerca de 50 crianças puderam participar do seu primeiro concerto.

A primeira apresentação da turma como Orquestra ocorreu na última quarta-feira (24), no Teatro da Instalação, localizado no Centro de Manaus.

Diante de um auditório lotado e o olhar atento estava Cilene Soares, mãe da pequena integrante da Orquestra, Yasmim Sofia. Soares destaca que o rendimento escolar da filha ficou melhor depois que ela começou a participar da Orquestra e disse estar ansiosa para a primeira apresentação da filha.

"Hoje é um dia especial e marcante para eles e também por ser o aniversário de Manaus. O projeto veio na hora exata para eles e esperamos que continue, até porque a minha filha melhorou muito depois que entrou na Orquestra. Ela ficou mais concentrada na aula", disse empolgada.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, reiterou que a missão da Universidade é preocupar-se com o futuro de Manaus e do estado do Amazonas, uma vez que o compromisso com a comunidade é papel de extensão da universidade.

"Esse projeto, de apenas 4 meses de existência, mostrou hoje o seu primeiro resultado para a comunidade. É um momento de ver nossas crianças e jovens iniciando na música, uma oportunidade que eu não tive quando criança. E hoje venho com o coração cheio de alegria ver esse fruto da UEA, pois cultura e música são cidadania, isso é compromisso com o próximo", enfatiza.

Futuro da Orquestra

O coordenador do Probijam, Fábio Carmo, destacou que essa apresentação é o primeiro passo. "Hoje é o início de um projeto maior e isso motiva as crianças. Já estamos programando uma nova apresentação para o Natal”, disse em primeira mão.

Sobre o projeto

O Projeto de Orquestras e Bandas Infantis e Juvenis do Amazonas (Probijam) é do Laboratório de Ensino e Práticas Musicais (Lepram), realizado na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA).





