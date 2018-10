Música, cinema e espaço pet. Confira a Agenda Cultural do Em Tempo

Eventos musicais, estreias no cinema e programação para os pets estão entre as possibilidades de lazer | Foto: Divulgação





Manaus – O final de semana marcado pelo 2º turno das eleições ao governo do Amazonas e presidência do país também é a oportunidade de descentralizar as tensões causadas pelo pleito e aproveitar os eventos culturais da cidade.

Confira a lista de eventos que acontecem durante este final de semana e aproveite para reunir os amigos e a família ao contemplar um filme no cinema, eventos musicais ou até mesmo programação para os pets.

Baile das Minas

Usando a música como instrumento de resistência e posicionamento político, o Baile das Minas acontece na noite desta sexta-feira (26), no ‘O Burguês’, localizado na Avenida Constantino Nery, Zona Sul da cidade. A festa começa às 21h e vai até às 3h, a entrada custa R$ 10.

A Dj $AN é uma das atrações da noite e promete um setlist recheado de música hip hop | Foto: Divulgação





Com muita música black no line up, o evento chama atenção por apresentar uma programação composta completamente por mulheres. Além de 3 Dj’s, o baile conta com a presença de cantoras Mc’s, além de stand de maquiagem e intervenções artísticas.

De acordo com a produção da festa, a intenção do Baile das Minas é reafirmar o valor e a posição das mulheres na sociedade, tendo em vista a discussão da participação das mulheres na política como nunca antes. É proibida a entrada de menores de idade no local.

Cinema

Outra aposta para o lazer durante este final de semana em Manaus é a estreia do filme ‘Halloween’ nos cinemas da cidade. A obra que é um clássico entre os filmes de terror foi originalmente lançada na década de 70. Quatro décadas depois, o diretor John Carpenter volta aos estúdios com George Green para dar continuação a saga do assassino Michael Myers.

40 anos após a estreia na década de 70, o filme volta aos telões dos cinemas | Foto: Divulgação

O filme tem faixa etária para 18 anos e está em cartaz em todos os cinemas da cidade em versões clássicas e também em 2D. Confira a crítica que o Portal Em Tempo fez sobre o longa-metragem e não perca a oportunidade de contemplar esse clássico nos telões.



Festival de Verão

Programações para diversos públicos integram os eventos que recebem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), neste fim de semana. Neste domingo (28) acontecerá a 2ª edição do Festival de Verão, realizado na zona Leste da capital.

O evento será realizado a partir das 18h, na rua Carlos Souza, no bairro Alfredo Nascimento.

Integrante da equipe de organizadores do evento, Marcos Felipe Costa mencionou sobre a realização do Festival de Verão no bairro, que visa envolver os moradores do bairro e das adjacências em uma programação animada e solidária.

A ação solidária no evento arrecadará cestas básicas para doação às famílias carentes. O festival contará, ainda, com as atrações Swing do Arrocha, Forró Festança e Forró na Pegada.

Celebra Jovens

Ainda neste fim de semana, acontece o evento sociocultural da comunidade São Raimundo, o Celebra Jovens. O evento acontecerá neste sábado (27), a partir das 19h, na Quadra Poliesportiva Edmilson Santos, situada na rua Virgílio Ramos, no bairro São Raimundo.

O evento acontece na Quadra Poliesportiva Edmilson Santos | Foto: Divulgação





A programação, voltada para jovens, unirá em um encontro, manifestações culturais entre apresentações de danças, teatro, além de adoração e louvores.

Dia das Bruxas

Os cinéfilos de Manaus terão uma boa razão para comemorar o Dia das Bruxas: no sábado, (27), o Cine Set e o Casarão de Ideias promovem um dia especial com a exibição de três obras-primas do terror. Serão apresentados “À Meia-Noite Levarei Sua Alma” (1964), de José Mojica Marins (Zé do Caixão), “Suspiria” (1977), de Dario Argento, e “Halloween” (1978), de John Carpenter. A entrada é gratuita.

O icônico Zé do Caixão está entre as obras que serão exibidas | Foto: Divulgação





O evento ‘Clássicos do Terror’ vai acontecer a partir das 15h, no Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, no Centro de Manaus. Para cada sessão, haverá distribuição de ingressos 30 minutos antes do início do filme. Após a exibição do último filme, também acontece um debate aberto ao público, com a participação de três integrantes do Cine Set, Camila Henriques, Danilo Areosa e Ivanildo Pereira, além dos convidados especiais André Maués e os produtores audiovisuais locais Ricardo Manjaro e Walter Fernandes.

Diversão para os pets

A programação do parque “Meu Melhor Amigo Pet”, encerra neste domingo (28). O espaço possui várias atividades para os pets e seus donos, como piscina de bolinhas e labirinto e está localizado no Amazonas Shopping, avenida Djalma batista, zona Centro-Sul de Manaus.

O evento é gratuito e funciona na sexta-feira (25) e sábado (26), das 10h às 22h, e no domingo (28) das 12h às 21h, na praça de eventos do centro de compras. A ONG Sem Raça Definida (SRD) também está realizando uma série de atividades no local, que incluem adoção de animais, ações de conscientização sobre guarda responsável, arrecadação de ração e medicamentos e venda de produtos da entidade.

