Inscrições abertas para Festival Bar em Bar que acontece em novembro

Manaus - Em novembro, O Festival Bar em Bar promete movimentar bares de todo o país com porções e petiscos que enalteçam a diversa gastronomia brasileira. Inscrições abertas: procure a Abrasel no seu estado ou região

O Bar em Bar valoriza a gastronomia dos bares brasileiros e esse ano acontece de 8 a 25 de novembro. O patrocínio nacional é da Ambev e Pitú.

Com o tema "Viva a melhor porção da vida, o Bar em Bar, que em 2018 chega a sua 12ª edição, é uma opção para que o empresário do setor aumente o movimento e faturamento do seu estabelecimento.

De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Amazonas (Abrasel/AM), Zeina Russo, a 12º edição do Bar em Bar enaltece os aspectos sociais e afetivos que todos os estabelecimentos de alimentação fora do lar promovem. “O brasileiro gosta de bares e sempre marca um encontro com familiares e amigos nesses estabelecimentos. Além de fomentar a economia, o evento incentiva os chefes e proprietários de bares a criarem pratos e petiscos cada vez mais interessantes e atrativos para o público”, disse.

Na edição do ano passado, 320 estabelecimentos participaram em 11 estados onde o evento aconteceu, número que deve se repetir este ano. Com porções e petiscos que promovem a rica e diversa gastronomia nacional, o evento é uma oportunidade de empresários aumentarem ao faturamento, fidelizarem clientes e promoverem seus negócios. “É uma ótima oportunidade tanto para divulgar o associado, como para os seus clientes que terão cada vez mais opções no cardápio”, finalizou a presidente.



Cada região dá um toque especial para o Festival. Em Goiás e no Ceará, este ano os bares farão parte de mais uma edição do tradicional percurso do Trenzinho Bar em Bar, em que convidados da Abrasel passarão o dia visitando diversas casas participantes.

Em alguns estados, o festival também funcionará no formato de concurso, como aconteceu no Ceará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, em 2017.

Para mais informações e inscrições, os estabelecimentos interessados devem procurar a Abrasel em seu estado ou região.

Bar em Bar 2018

8 a 25 de novembro

Saiba mais em www. barembar.com.br