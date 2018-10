Divulgada avaliação dos artistas do Boi Manaus 2018

Dos quatro membros que integram a comissão, três nomes surgiram a partir de indicação dos representantes da Associação dos Artistas do Boi Bumbá | Foto: Divulgação





Manaus - No total foram avaliados 25 artistas e grupos, incluindo os três novos integrantes que disputaram a seletiva durante o Esquenta do Boi Manaus. Mais de 30 itens entre artistas, torcidas, grupos de dança e ritmistas integram a festa.

Pela avaliação da Comissão, os três últimos classificados com menor pontuação não se apresentarão na programação oficial do Boi Manaus 2019, conforme acertado em reunião com os próprios artistas. As três vagas deverão ser preenchidas em acordo com os artistas no próximo ano.

Os cantores foram avaliados quanto aos seguintes itens: repertório (0 - 10), performance (0 - 10), técnica vocal (0 - 20), concepção cênica (0 - 10) por quatro jurados: Cid Soares, Sidney Rezende, Ney Amazonas e José Cardoso.

Dos quatro membros que integram a comissão, três nomes surgiram a partir de indicação dos representantes da Associação dos Artistas do Boi Bumbá e um foi indicado pela Manauscult.

Por decisão da Comissão Técnica, os artistas Ricardo Lyra e Renato Freitas deixarão de integrar o grupo de artistas que se apresentam no Boi Manaus 2018 por não realizarem apresentação no evento deste ano; o artista Cézar Pinheiro também não integrará a programação por conta da pontuação obtida. Os três estão automaticamente habilitados a participarem das seletivas em 2019, caso assim desejem.

Cada concorrente que desejar ter acesso à avaliação realizada pela Comissão Técnica, de forma individual, basta protocolar ofício na sede da Manauscult, localizada na avenida André Araújo, 2767, Aleixo, zona Centro-Sul, em horário comercial (das 8h às 17h), solicitando a informação referente à apresentação no Boi Manaus 2018.

A Diretoria de Eventos está pronta para disponibilizar as fichas de avaliações individuais de cada artista, bem como prestar quaisquer esclarecimentos.

O mesmo procedimento vale para os artistas que participaram das seletivas, durante o Esquenta do Boi Manaus 2018: as notas também poderão ser acessadas mediante protocolo de ofício na sede da Manauscult.





