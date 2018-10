Manaus se prepara para chegada do Papai Noel neste sábado (3)

A experiência começa com a festa de chegada do Papai Noel, na tarde do sábado, dia 3. | Foto: Divulgação





Manaus - O Natal terá uma atmosfera ainda mais especial este ano no Manauara Shopping, que no dia 3 de novembro inaugura sua decoração natalina. Com o tema “Natal de Brincar”, a decoração traz várias atividades, incluindo um tobogã e um escorregador, além de uma árvore natalina com 10 metros de altura, iluminação temática de LED e a presença do próprio Papai Noel.

A experiência começa com a festa de chegada do Papai Noel, na tarde do sábado, dia 3. A partir das 17h30 vários personagens começarão a fazer apresentações em diversos pontos do centro de compras, convidando os visitantes para irem recepcionar o Papai Noel, que chegará às 18h pela avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Após sua chegada, será realizada uma grande parada natalina pelos corredores do shopping até a árvore de Natal gigante, onde será apresentado um grande espetáculo.

O cenário principal do “Natal de Brincar” será uma mini vila natalina montada no Piso Tucumã, em frente à entrada do shopping pela avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho. Lá, os visitantes poderão entrar nas casas e se divertir com atividades como labirinto vertical, quebra cabeças gigante, ponte suspensa e escorregador.

As atrações têm entrada gratuita e ficarão disponíveis para visitação até o final de dezembro, sempre no horário de funcionamento do centro de compras. Além disso, haverá também um tobogã com seis metros de altura que ligará os pisos Castanheiras e Tucumã, em frente à Bemol.

“Queremos, mais uma vez, fazer desse momento uma experiência para toda a família e não tem nada melhor do que começar as festividades de final de ano com um grande show para receber o Papai Noel”, afirmou a gerente de marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Para que não abre mão de conhecer pessoalmente o próprio Papai Noel, ele estará recebendo o público até o dia 24 de dezembro, sempre das 13h às 21h, em um cenário montado na entrada do shopping pela avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Leia mais:

Do interior do Amazonas para as produções de moda mundiais

Apresentador do SBT participa de evento de moda em Manaus