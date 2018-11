Reformulado, Samba Manaus acontece nesta quinta no Sambódromo

Manaus - Após dois anos fora da programação da empresa Fábrica de Eventos, o Samba Manaus – maior evento do gênero do país – volta reformulado e ainda maior para apresentar aos admiradores desse ritmo dez atrações na próxima quinta-feira (1º), a partir das 19h, no Sambódromo, Zona Centro-Sul.

As novidades começaram ainda no início do projeto, quando a empresa, em suas redes sociais, colocou em aberto uma votação popular para que o público escolhesse o setlist do evento. Os nomes anunciados foram Ferrugem, Dilsinho, Pixote, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Imaginasamba, Raça Negra e Turma do Pagode.

Pratas da casa, Uendel Pinheiro e o grupo 40 Graus de Amor também vão apresentar shows no Samba Manaus. Atenta ao público que prestigia os eventos que produz, a empresária Bete Dezembro passou a divulgar em sua conta, no Instagram, detalhes que ia trazer para a volta do Samba Manaus.

Ela diz estar “ansiosa”, como se fosse a estreia do evento na cidade, porque sabe que se trata de um “gigante” e precursor da festa nas demais cidades brasileiras.

Dentre os detalhes mostrados pela empresária, outra novidade surgiu: um palco duplo. A ideia é não deixar o público parado e fazer com que os shows dos artistas aconteçam de forma simultânea, sem espaço para intervalos. Todo o cenário da festa foi produzido pela empresa que trabalha os formatos dos palcos do Festival Villa Mix Goiânia.

Formação original

Disparado na votação popular, o grupo Sorriso Maroto retorna para Manaus com sua formação original neste Samba Manaus. Em maio, quando o grupo esteve no Baile da Santinha, Bruno Cardoso estava afastado dos palcos por problemas de saúde e tinha sido substituído pelo cantor Thiago Martins. Agora, já em turnê com o grupo, Bruno convidou Thiago para participar do show do Sorriso no Samba Manaus.

Thiaguinho chamou os fás pelas redes sociais para comparecer ao show | Foto: Divulgação

Mais atrações

Dilsinho, além de cantar grandes sucessos da atualidade, tem inúmeras músicas compostas e que foram gravadas por Thiaguinho, Sorriso Maroto, dentre outros. Natural do Rio de Janeiro, ele promete embalar os corações apaixonados com “Trovão”, “12 horas”, “Ioiô” e muito mais.

Com um DVD recém-gravado, o carioca Ferrugem coleciona hits divulgados nas rádios do país. Este ano, durante o Carnaval, “Pirata e Tesouro” foi eleita o samba mais ouvido pela Billboard Brasil.

Sucesso de público com seu “Tardezinha” na cidade, Thiaguinho convidou o público pelas redes sociais: “Estarei com vocês para cantar os grandes sucessos da minha carreira e também os novos, como ‘Acredito no Amor’. Então, eu espero vocês comigo lá, no sambódromo”, anunciou.

Além de contar com Imaginasamba, Turma do Pagode e Pixote, a festa apresentará o Raça Negra. O grupo paulista é o que tem mais anos de estrada entre as atrações do Samba Manaus 2018 e, certamente, tocará composições como “Cigana”, “É Tarde Demais”, “Cheia de Manias” e várias outras.

Ainda há ingressos de pista a R$ 85, à venda nas centrais da Alô Ingressos nos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Via Norte.

