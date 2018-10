“Leoni & Leonardo”: show em Manaus reúne hits dos anos 80

Leo Jaime e Leoni comandam o show em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Leo Jaime e Leoni já dividiram várias vezes o palco. Em 1998 apresentaram o show “Fotografia”, em teatros, com os seus próprios repertórios, sem nenhum outro músico. Agora, retomam a ideia no espetáculo “Leoni & Leonardo”, em que estarão no palco ao mesmo tempo, o tempo todo. No dia 23 de novembro, o público de Manaus poderá ver de perto o resultado dessa parceria, no Studio 5 – Centro de Convenções, a partir das 22h. O show faz parte do evento “I Love Anos 80”.

Os ingressos já estão disponíveis nos stands da Alô Ingressos nos shoppings Amazonas, Sumaúma, Manauara e Via Norte, todos em lotes únicos e com preços de meia entrada: R$ 135 (lugar à mesa), R$ 105 (arquibancada), R$ 55 (pista) e R$ 125 (lugar no camarote).

As compras também podem ser realizadas pelo site www.aloingressos.com.br

Ironia no nome

O nome dado ao show, “Leoni & Leonardo”, ironiza as duplas que dominam as paradas de sucesso pelo Brasil. A piada surgiu há 20 anos, na ocasião da turnê “Fotografia”, quando a cena musical vivia outro boom de cantores sertanejos, com duplas como Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano.

Leoni assume o baixo na maior parte do tempo, como nos tempos das bandas Kid Abelha e os Abóboras Selvagens e Heróis da Resistência. Leo toca uma guitarra, Ricardo Palmeira, a outra. Os teclados ficam sob a responsabilidade de João Pompeo, enquanto Alexandre Fonseca se encarrega da bateria. Uma formação enxuta, mas versátil, para executar as canções de mais de três décadas de carreira.

Com um repertório que revive sucessos dos anos 1980, o show atrai plateias de diversas faixas etárias, segundo os músicos. Leoni atribui às plataformas digitais a propagação de canções daquela década entre novos públicos.

O repertório, com cerca de 30 canções, é recheado de sucessos, como “Garotos II”, “Nada Mudou”, “Exagerado”, “Rock Estrela”, “Como Eu Quero”, “Pintura Íntima”, “Mensagem de Amor” e “Só Pro Meu Prazer”. Entram ainda, claro, várias parcerias dos dois. É o caso de “Solange”, “Fotografia” e “A Fórmula do Amor”. Esta última ganha uma sequência mais madura, desdenhando das idealizações amorosas, mas que, nem por isso, deixa de ser um convite à dança e à celebração. “A Fórmula do Amor II” é o primeiro single de “Leoni & Leonardo”.

Perfis

Leo Jaime é ator, cantor, compositor, escritor e jornalista brasileiro. Participou da formação original do grupo carioca de rockabilly João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, e saiu do grupo para seguir carreira solo. Leo Jaime fez muito sucesso na década de 1980, quando emplacou vários hits nas rádios do Brasil, além de fazer trilhas sonoras para filmes e novelas.

Seus principais discos solo são “Phodas ‘C’”, de 1983, e “Sessão da Tarde”, lançado em 1985 (que vendeu mais de 160 mil cópias). Lançou “Todo Amor” em 1995, uma obra de intérprete, e “Interlúdio”, em 2008, com canções inéditas.

Atualmente, participa do programa “Papo de Segunda”, no canal GNT. Também apresenta às segundas-feiras o programa “Papo de Almoço”, transmitido pela Rádio Globo.

Leoni, começou a tocar baixo aos 16 anos, quando formou com amigos da escola o seu primeiro grupo de rock, chamado Chrisma. Em 1981 iniciou como baixista e principal compositor da banda Kid Abelha e os Abóboras Selvagens com George Israel, Paula Toller e Alessandro Gonçalves que era baixista que morava na cidade de Peixe no estado do Tocantins.

Em 1993 partiu para a carreira solo ao lançar a canção “Garotos II”, que se manteve seis meses nas paradas de sucesso em todo o país, o que já havia acontecido outras 16 vezes, como com “Fixação”, “Só Pro Meu Prazer”, “Como Eu Quero”, “Exagerado”, “Doublé de Corpo” e “A Fórmula do Amor”.

Em 2002, depois de oito anos sem lançar um álbum completo, montou o selo Batuque Elegante por onde lançou “Você Sabe o que Eu Quero Dizer”, um CD com canções inéditas e ritmo brasileiro. Desse álbum se destacam “Fotografia”, “Temporada das Flores”, “As Cartas que Eu Não Mando” e “Melhor Pra Mim”.

O show “Notícias de Mim” estreou em 2015, no Circo Voador, Rio de Janeiro, para divulgar seu trabalho homônimo, inteiramente bancado pelos fãs em um projeto de financiamento coletivo através do Catarse.

SERVIÇO:

“Leoni & Leonardo”

Onde: Studio 5 – Centro de Convenções (avenida General Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial)

Quando: 23 de novembro, às 22h

Quanto: R$ 130 (lugar à mesa), R$ 100 (arquibancada), R$ 50 (pista) e R$ 120 (lugar no camarote) – valores de meia entrada; os lotes são únicos

Vendas: stands da Alô Ingressos nos shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Via Norte e www.aloingressos.com.br

Informações: (92) 99153-0545