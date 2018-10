Próxima edição da Feira da FAS acontece no dia 11 de novembro

Manaus - Além de um ambiente de incentivo à economia criativa, a Feira da FAS vem se consolidando como importante opção de lazer e entretenimento para a população amazonense. O evento é composto por espaços temáticos que oferecem aos visitantes atividades relacionadas à saúde, bem-estar, música, games, sustentabilidade, entre outros temas. A próxima edição será realizada no dia 11 de novembro, das 9h às 19h, na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. A entrada é gratuita.

Na lista de atividades que já fazem parte da programação fixa da feira está a prática da yoga. As aulas são conduzidas por instrutores da Kuma Yoga School e buscam proporcionar ao público benefícios como o controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio físico, mental e espiritual.

Outra aliada eficiente na jornada por uma vida saudável é a Tui Na, como é chamada a massoterapia chinesa. Quem comparecer ao evento tem a oportunidade de conhecer mais sobre a especialidade e realizar uma sessão. A técnica é aplicada no alívio do estresse, além de prevenção e tratamento de diversas dores e doenças, como explica o massoterapeuta Victor Pimentel.

“A massoterapia chinesa é uma das especialidades da medicina tradicional chinesa, que vem sendo utilizada há milênios. Através de manipulações e técnicas específicas, ela auxilia na melhora de diversas condições físicas, como na dor de cólicas menstruais e de sinusites, por exemplo, além de problemas de aspecto emocional, como ansiedade e estresse”, diz.

Diversão

O evento também possui uma programação especial para o público infantil. Entre as atrações, estão pula-pula, brincadeiras, sessão de cinema com pipoca e atividades lúdicas de educação ambiental com o projeto Pequenos Curupiras.

Para os fãs de games, o grande atrativo é o “Espaço Geek”, onde adultos e crianças se revezam entre opções de jogos eletrônicos e de mesa. A diversão é gratuita e dura o dia todo.

“A proposta é oferecer à população, de forma educativa, interativa e acessível, um dia de lazer e cultura. É um evento para todas as idades e públicos”, enfatiza a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel.

Espaço Verde



Reunindo expositores de plantas e produtos de jardinagem, o “Espaço Verde” é opção para quem levar um pouco da natureza para o dia a dia, seja criando o próprio jardim ou decorando ambientes internos. No evento, os visitantes poderão encontrar diferentes espécies de flores e plantas, vasos decorativos, terrários, adubo, terra, entre outros produtos, além de tirar dúvidas, em contato com os expositores, sobre os cuidados recomendados para o cultivo de cada espécie.

“É um dos setores de maior sucesso da feira. O colorido dos estandes sempre atrai a atenção do público, que acaba parando para apreciar, fotografar, adquirir a sua planta e saber um pouco mais sobre esse universo”, afirma Paula Gabriel.

*Com informações da assessoria

Leia mais: