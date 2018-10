'Cidade de Deus' entra na lista de 100 melhores filmes da BBC

São Paulo (SP) - O longa brasileiro Cidade de Deus é o único filme da América do Sul a integrar a lista de melhores filmes estrangeiros da BBC, divulgada nesta terça-feira (30) pela emissora britânica. O primeiro lugar ficou com o japonês Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa.



O brasileiro dirigido Fernando Meirelles e Katia Lund foi lançado em 2002 e retrata o crescimento do crime organizado na comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O longa foi inspirado no livro homônimo escrito por Paulo Lins e é considerado uma das obras mais importantes do cinema nacional. Recebeu quatro indicações ao Oscar nas categorias melhor diretor melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia.

A produção ocupa a 42ª posição no ranking da BBC, sendo o único da América do Sul a compor a lista. De acordo com a emissora, a classificação visa "direcionar os holofotes para longe de Hollywood e celebrar o melhor cinema de todo o mundo". Para isso foram convidados 209 críticos de 43 países e falantes de 41 idiomas diferentes.

Aos especialistas, a BBC pediu que escolhessem seus filmes favoritos dando preferência aqueles que não tem o inglês como idioma original. O resultado final conta com produções de 67 diretores, produzidos em 24 países e em 19 idiomas diferentes.

Os longas do leste da Ásia correspondem a um quarto da lista, sendo a maior parte do Japão que conta com 11 filmes, dentre eles o topo do ranking Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. A produção e o diretor foram bem cotados pela crítica internacional, mas não receberam nenhum novo dos seis avaliadores japoneses convidados pela BBC.

Quando o assunto é idioma, o francês aparece em 27 filmes e, de acordo com a emissora, pode ser considerado "a língua oficial" do cinema estrangeiro mais aclamado. Em seguida estão mandarim (12), japonês e italiano (11 cada).

