Clássicos do cinema brasileiro são remasterizados em exibições únicas

A partir de quinta-feira (1º) será realizado o Festival Remaster – Clássicos do Cinema Brasileiro, simultaneamente, nas capitais Manaus, Vitória, Recife, Teresina, Fortaleza e São Luís. O evento, que levará às salas de cinema produções clássicas da sétima arte brasileira remasterizadas, remonta a experiência de quando esses filmes estrearam, numa rara oportunidade de rever – ou até mesmo assistir pela primeira vez – na tela grande, obras que valorizam a produção nacional, a memória e a história brasileira.

“Vidas Secas” (1963), de Nelson Pereira dos Santos; “O Homem da Capa Preta” (1986), de Sergio Resende; “O Assalto ao Trem Pagador” (1962), de Roberto Farias; “Bar Esperança” (1983), de Hugo Carvana; “Stelinha” (1990), de Miguel Faria Jr; e o documentário “Os Doces Bárbaros” (1977), de Jom Tob Azulay, são os filmes selecionados que serão exibidos nas seis cidades.

Em Manaus, o Festival Remaster, que é uma produção da Afinal Filmes, será atração do Casarão de Ideias (rua Barroso, 279, Centro), com filmes exibidos no Cine Casarão. Os ingressos custam R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira).

“Preservação, acervo, memória e cultura brasileira. Uma discussão sobre a vasta qualidade do cinema nacional a partir da apresentação de diversos títulos agora remasterizados com qualidade digital e de volta às salas espalhadas pelo Brasil. Uma homenagem aos cineastas brasileiros em toda a força de sua vitalidade original. É disso que trata o Festival Remaster” explica Alexandre Rocha, um dos realizadores da iniciativa.

Os filmes serão exibidos no Casarão de Ideais, no Centro | Foto: Divulgação

Os filmes escolhidos marcaram época, foram premiados e aclamados pelo público e fazem parte do imaginário coletivo – e são referência para várias gerações. “O processo de poder termos, de volta aos cinemas, filmes que marcaram época e que nos contam muito de nossa história é fundamental e tem que ser contínuo.

Esse é um movimento que deveria ser mundial, pois não podemos perder nossa memória. Em 2018, iniciamos uma nova onda com o Festival Remaster, que é apenas o começo, e que representa um projeto bem mais amplo”, antecipa Marcelo Pedrazzi, um dos produtores do festival.

“É um orgulho realizar o Festival Remaster e ele já começar em diversas cidades. Estar envolvida na produção deste projeto relevante para a memória do cinema nacional é cuidar da preservação da nossa cultura. Que seja a primeira de muitas edições”, comenta Cristiana Cunha, também produtora.

“Stelinha” apresenta uma cantora da MPB e ídolo do rádio (interpretada por Ester Góes) que está decadente e solitária. Durante uma madrugada em Copacabana, ela encontra o roqueiro em ascensão Eurico (Marcos Palmeira), que a admirava quando criança. O rapaz decide, então, ajudá-la a voltar a cantar.

O envolvimento com Eurico dá força a Stelinha, mas também a torna cada vez mais dependente do jovem. E para dar a volta por cima ela terá que se adaptar a um novo tempo.

“Vidas Secas” é adaptado da obra homônima de Graciliano Ramos, publicada em 1938, e narra a saga de uma família miserável que tenta escapar da seca no sertão nordestino. Fabiano (Átila Iório), Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam sem destino e já quase sem esperanças pelos confins do interior, sobrevivendo às forças da natureza e à crueldade dos homens.

Em “O Assalto ao Trem Pagador”, um grupo de seis homens assalta o trem pagador na estrada de ferro Central do Brasil, interior do Rio de Janeiro. Eles decidem gastar, no máximo, dez por cento do produto roubado, para não despertar suspeitas da polícia.

“Stelinha” apresenta uma cantora da MPB e ídolo do rádio (interpretada por Ester Góes) que está decadente e solitária | Foto: Divulgação

Mas Grilo Peru (Reginaldo Faria) resolve se entregar ao luxo da zona sul carioca e é assassinado por Tião Medonho (Eliezer Gomes), o líder da quadrilha. Ao mesmo tempo, a polícia fecha o cerco sobre os outros assaltantes, quase todos favelados.

“O Homem da Capa Preta” é a cinebiografia de Tenório Cavalcanti (José Wilker), um polêmico e reacionário político da Baixada Fluminense dos anos 1950 e 1960. Ex-deputado federal, com sua metralhadora apelidada de Lourdinha, desafiava a corrupção e os poderosos que dominavam o município fluminense de Duque de Caxias.

“Bar Esperança – O Último que Fecha” é o ponto de encontro de Ana (Marília Pêra), atriz de teatro e televisão casada com Zeca (Hugo Carvana), autor de peças que se demite da televisão por não aguentar mais o esquema imposto; o artista plástico Valfredo Salvador (Anselmo Vasconcelos); o jornalista boêmio lvan Guerra (Nelson Dantas); Profeta (Wilson Grey), também jornalista; a pesquisadora Nina (Louise Cardoso) e também Cabelinho (Paulo César Pereio), Cotinha (Sylvia Bandeira), Tuca (Luiz Fernando Guimarães), Passarinho (Antônio Pedro) além de Dona Esperança (Thelma Reston), a dona do bar. Juntos, formam um grupo de pessoas que vivem de nostalgia.

O documentário “Os Doces Bárbaros” registra os dez anos de carreira dos cantores baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa. Eles formaram o grupo Doces Bárbaros para realizar uma turnê comemorativa pelo Brasil. O filme mostra também o julgamento e prisão de Gilberto Gil, ao lado de um amigo, por porte de drogas, além de sua internação em uma clínica para desintoxicação.

