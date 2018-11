Betânia comemora 54° aniversário com shows nesta quinta

Manaus - O bairro Betânia, na zona Sul, completa 54 anos nesta quinta-feira, 1º/11, véspera de feriado. Em comemoração à data, uma programação especial será realizada no bairro, com diversão e muita música, a partir das 18h, na rua Vale do Javari, antiga Santa Etelvina, ao lado da loteria. A programação conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“O aniversário do bairro faz parte do calendário de Manaus e é muito bom ver que, a cada ano, ele vem crescendo. Preparamos esta programação especial para que os moradores daqui e também o público em geral se sintam convidados a vir prestigiar a festa, que terá muita música boa e segurança”, destacou o presidente da Associação dos Moradores do bairro da Betânia, Antônio Sena.

As atrações Forró Festança, Eder Rocha – Príncipe do Arrocha, Newton dos Teclados e JB DJ já estão confirmadas para a noite de festa.

SERVIÇO

O quê: 54° Aniversário do bairro Betânia

Quando: Nesta quinta-feira, 1º/11

Onde: Rua Vale do Javari, antiga Santa Etelvina, bairro Betânia

Quanto: Gratuito





