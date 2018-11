Museu da Cidade de Manaus oferece recursos para deficientes visuais

Manaus - Dentro do processo de modernização e adequações quanto à acessibilidade em espaços culturais da Prefeitura de Manaus, o Museu da Cidade de Manaus já traz em sua concepção recursos desenvolvidos especialmente para que pessoas com deficiências visuais possam contemplar a exposição “A Cidade de Manaus: História, Gente e Cultura”.

Aberto ao público no dia 24 de outubro, além das adequações físicas, o museu conta com o uso de novas tecnologias para auxiliar os visitantes.

O professor doutor em Psicologia da Educação, José Souza Ferreira, do “Museus Acessíveis”, que trabalha com acessibilidade cultural em museus e desenvolveu o trabalho em Manaus, destacou que, na contramão da realidade dos espaços culturais no Brasil, o Museu da Cidade de Manaus já nasce com um projeto de acessibilidade pronto para atender aos visitantes com deficiência.

“Com louvor, o Museu da Cidade de Manaus já nasceu preocupado com a acessibilidade, ao contrário do que geralmente acontece, em que o espaço já existe e depois é feito um projeto para adequação”, enfatizou.

Ferreira mencionou que foi feita uma adequação para as visitas com piso tátil para favorecer a caminhada de deficientes visuais pelo espaço e um áudio guia nos tablets com informações sobre a exposição.

Além disso, ele destaca o treinamento dos educadores que passaram por um trabalho de empatia, simulando um deficiente. Isso revela a eles que dificuldades essas pessoas podem enfrentar, seja na comunicação, com o educador ou ainda com o material educativo”, comentou o doutor, ressaltando que este é um ponto de destaque para o Museu da Cidade de Manaus.

Para o doutor, as características da capital amazonense favoreceram o trabalho de acessibilidade no museu. “Quando se fala em acessibilidade a gente fala muito do sensorial e no Museu da Cidade de Manaus tudo é muito favorável. A cultura manauara é muito rica. A exposição do “Mercado”, por exemplo, é um universo de perfumes e sensação táteis. E isso tudo está sendo explorado pelo visitante”, comentou se referindo à exposição.

Treinamento

Os estagiários da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que atuam como monitores no museu, participaram de uma série de treinamentos educacionais para atenderem os visitantes. Além de visitas técnicas, os estagiários passaram pelo treinamento de museus acessíveis, com o doutor em Psicologia da Educação, José Souza Ferreira.

“É importante ressaltar que os museus precisam disponibilizar a acessibilidade para que toda e qualquer pessoa, integrante da sociedade, possa ter acesso à cultura e ao espaço museal, por isso, é fundamental que toda a equipe que trabalha no local esteja minimamente preparada para receber qualquer público. É importante também que, pessoas com deficiência se sintam acolhidas e confortáveis para interagir com a exposição da mesma forma como qualquer outra pessoa”, disse Souza.

App Acessível

Nas próximas semanas, estará disponível para smartphones e tablets o aplicativo “Museu da Cidade de Manaus”, que disponibilizará para deficientes visuais uma playlist que funcionará como um áudio guia, com todo o conteúdo do museu.

