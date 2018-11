Sesc AM abre inscrições para oficina de dança com Cia de Goiás

Manaus - O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a oficina gratuita Corpo – Espaço que será ministrada pela Companhia de Dança Ateliê do Gesto (GO), na segunda (5) e na terça-feira (6), das 18h às 21h, no Sesc Centro, na rua Henrique Martins. Os interessados devem enviar e-mail para jennyfer.lages@sesc-am.com.br e solicitar inscrição. A atividade integra a programação do projeto Palco Giratório.

A oficina visa oferecer um olhar sobre a relação entre o corpo e suas aplicações especiais, contextualizando-o numa abordagem técnica, noções de peso, eixo, impulso e fluxo. A atividade é direcionada para bailarinos, estudantes do corpo e das artes cênicas. A atividade tem carga horária de 6h e será conduzida por João Paulo Gross.

Conforme os organizadores, a oficina irá trabalhar três pontos importantes: um investimento no trabalho de chão, a relação do corpo no espaço junto aos princípios da consciência do movimento e a experimentação das qualidades dinâmicas do movimento trazendo à tona a percepção das sensações para a preparação cênica e física.

Ainda de acordo com a companhia, ao utilizar o trabalho de conscientização do movimento, o bailarino adquiri maior percepção das estruturas óssea e muscular bem como o funcionamento das articulações. Como resultado, por meio do movimento, o aluno apropria-se de seu território e corpo.

Espetáculo

A Cia Ateliê do Gesto irá apresentar gratuitamente o espetáculo “O Crivo”, na quarta-feira (7), às 20h, no Teatro Amazonas. A trama de 45 minutos de duração tem classificação livre e foi inspirada na obras Primeiras Estórias, do escritor João Guimarães Rosa. Na sexta (9), o mesmo espetáculo será apresentado no Sesc Restauração, em Manacapuru.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Cidade de Deus' entra na lista de 100 melhores filmes da BBC

Esteticamente sofisticado, Halloween volta ao cinema após 40 anos

Sequência de 'Mulher-Maravilha' é adiada para junho de 2020