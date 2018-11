Confira a agenda do Teatro Amazonas para novembro

Manaus - Para começar, no dia 1º, às 20h, tem apresentação da Orquestra Amazonas Filarmônica, interpretando o “Requiem em Ré Menor, K.626” (1791), de Wolfgang Amadeus Mozart.

O concerto será regido pelos maestros Luiz Fernando Malheiro e Marcelo de Jesus, terá participação do Coral do Amazonas, com a soprano Carol Martins, a mezzo-soprano Thalita Azevedo, o tenor Enrique Bravo e o baixo Emanuel Conde. A entrada é gratuita.

Espetáculo ‘A dança do Sol’ (04/11)

No domingo, dia 4, às 19h, o Balé Folclórico do Amazonas apresentará o espetáculo “A dança do Sol”, inspirado na pesquisa do historiador amazonense Mário Ypiranga Monteiro. Em sua adaptação, o Balé Folclórico mostra a adoração ao deus Sol pelo olhar dos índios Arara. Historicamente, a Dança do Sol é um ritual de passagem, que representa a mudança do jovem para homem guerreiro. A classificação é livre e a entrada gratuita.

Retrospectiva da Amazonas Jazz Band (06/11)

Já em clima de final de ano, a Amazonas Jazz Band apresentará, no dia 6 de novembro, a “Retrospectiva 2018”, com o repertório que dominou os concertos do grupo neste ano. Entre as canções estão garantidas “Morning dance” (Jay Beckstein), “Garota de Ipanema” (Tom Jobim/Vinícius) e “Tristeza” (Haroldo Lobo/Niltinho). Às 20h, com entrada gratuita.

Espetáculo ‘O Crivo’ (07/11)

Dentro da programação do “Palco Giratório”, do Sesc, no dia 7, às 20h, terá o espetáculo de dança “O Crivo”, do grupo Ateliê do Gesto, de Goiás. Na coreografia, inspirada na obra “Primeiras estórias”, do escritor João Guimarães Rosa, dois intérpretes criam relações que só se revelam na medida em que, atravessam suas estórias, o Ser-tão, o mundo de cada um, solitário, percebendo no recolhimento um mergulho na busca do que permanece, do que nos tornam diferentes e próprios. Classificação livre e entrada gratuita.

‘Ludi Souza – 25 anos de estrada’(09/11)

Para comemorar 25 anos de carreira, o cantor Ludi Souza faz um show gratuito no dia 9, às 20h, por meio do programa “Espaço Aberto”. Em “Ludi Souza – 25 anos de estrada”, o cantor apresentará músicas que marcaram sua trajetória e também com canções inéditas, todas são de sua autoria e/ou em parceria com outros grandes compositores.

Concerto ‘Nossa história’ (10/11)

Também por meio do programa “Espaço Aberto”, no dia 10, às 20h, acontecerá o concerto “Nossa História”, do Instituto Musical Vila da Barra, com participações especiais do cantor David Assayag, do músico Cláudio Abrantes, da Orquestra Amazonas Filarmônica, do regente Marcelo Vieira, da Banda Sinfônica da Amazônia e do Coral Infantil Vila da Barra. No repertório, dobrados militares e músicas clássicas e populares. Entrada gratuita e classificação livre.

Concertos com a Filarmônica, Orquestra Experimental e Coral do Amazonas (11/11)

Orquestra Amazonas Filarmônica, Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas apresentam dois concertos gratuitos no domingo, dia 11. No primeiro, às 11h, regido pelo maestro Luiz Fernando Malheiro, os Corpos Artísticos do Estado interpretarão obras de Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893), Max Bruch (1838-1920) e César Franck (1822-1890). Participação especial dos músicos Thiago Barbosa (violoncelo) e Giovanny Conte (violino).

No segundo concerto, às 19h, também regido por Malheiro, serão apresentadas obras de Richard Addinsell (1904-1977) e Carl Orff (1895-1982). Participação do músico Renan Branco (piano) e do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

Temas de filmes e séries na perspectiva do violão (13/11)

A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresenta, no dia 13, às 20h, o concerto “Movie Score: Temas de filmes e séries na perspectiva do violão”, sob regência do maestro Davi Nunes. Com entrada gratuita e classificação livre, o espetáculo levará ao público um repertório atual, com músicas que são sucessos em séries/filmes de TV/cinema, ao som de violões, percussão e voz. Além de um repertório inovador, destaca-se a criação de arranjos feitos exclusivamente para essa formação orquestral e a projeção de imagens das séries e filmes.

Lançamento do CD da Orquestra Barroca do Amazonas (14/11)

Dia 14, véspera de feriado, às 20h, a Orquestra Barroca do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), lançará o CD “Anjinhos bem xibantes / Very brave little angels”. A apresentação terá entrada gratuita.

Concerto ‘Bravo, bravíssimo’ (15/11)

No dia 15, às 20h, a Orquestra Amazonas Filarmônica, o Coral do Amazonas e o Coral do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, sob regência do maestro Otávio Simões, fazem um concerto comemorativo ao aniversário do programa “Bravo, Bravíssimo”. Classificação livre e entrada franca.

Musical ‘60 anos de Bossa Nova’ (16 e 17/11)

Elias Moreira, Lucilene Castro e Márcia Siqueira apresentarão o espetáculo “60 anos de Bossa Nova”, nos dias 16 e 17, às 20h. Os ingressos estão à venda ao preço de R$ 50 (plateia, frisas e 1º pavimento), R$ 30 (2º pavimento) e R$ 20 (3º pavimento).

‘7º Encontro de tenores do Brasil’ (18/11)

Com o objetivo de popularizar o canto lírico no estado do Amazonas, no dia 18, às 19h, acontecerá o “7º Encontro de tenores do Brasil”, com a Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Marcelo de Jesus. Os ingressos estão à venda ao preço de R$ 120 (plateia e frisas), R$ 80 (1º e 2º pavimentos) e R$ 50 (3º pavimento).

Lançamento do CD ‘Passarinho’ (24/11)

Cleudilon Passarinho, cantor famoso por imitar os cantos dos pássaros da região amazônica, lançará o CD “Passarinho”, em show que contará com participações de vários artistas. Os ingressos para plateia e frisas custam R$ 60; para o 1º pavimento, custam R$ 50; para 2º pavimento, custam R$ 40 e para o 3º pavimento, R$ 30.

‘Maiko Kuzakura in Brazil’ (25/10)

Grande revelação no mercado fonográfico japonês, e um dos principais nomes do estilo “Enka”, a cantora Maiko Kozakura se apresentará no dia 25, às 15h. O show, que terá entrada gratuita, promete emocionar o público.

Concerto da OCA (27/11)

No dia 27, às 20h, tem concerto da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), com participação do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas. Classificação livre e entrada franca.

‘Sarau amazônico’ (28/11)

No dia 28, às 20h, acontecerá o “Sarau amazônico”, com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) e o Balé Folclórico do Amazonas. Na programação do espetáculo, músicas dos amazonenses Pedro Amorim e Arnaldo Rebelo; coreografias que retratam o folclore do nosso Estado; além da participação de poetas que completarão o espetáculo com poesias que falam da nossa gente. Classificação livre e entrada franca.

Espetáculo ‘Teia Clássica’ (29/11)

No dia 29, às 20h, acontecerá o espetáculo “Teia Clássica”, com a Orquestra Amazonas Filarmônica e o Corpo de Dança do Amazonas. O espetáculo apresenta trechos de obras clássicas do balé como “Coppélia”, “O Quebra-Nozes” e “A Bela Adormecida”. A apresentação terá, ainda, a participação do Núcleo de Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. “Teia Clássica” tem coreografia de Monique Andrade, regência do maestro Otávio Simões. Classificação livre e entrada gratuita.

“Balés russos” (30/11)

Fechando a programação, no dia 30, às 20h, acontecerá o espetáculo “Balés russos”, com a Orquestra Amazonas Filarmônica e o Corpo de Dança do Amazonas. Os Corpos Artísticos apresentarão obras do compositor russo Igor Stravinsky (1882-1971): os balés “Pássaro de fogo” (suíte de 1919); “Petrushka”, balé em quatro cenas (versão 1947); e “A Sagração da Primavera – Retratos da Rússia Pagã” (revisão de 1948). A apresentação tem classificação livre e entrada gratuita. Participação: Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas. Regência: maestros Marcelo de Jesus e Otávio Simões.

