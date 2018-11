Encontro de pets contará com diversas atrações em Manaus

Manaus - O Millennium Shopping realiza no próximo sábado (10), a partir das 14h, o “Encontro de Pets AniMill”. O evento será uma opção de entretenimento para os apaixonados por pets e, é claro, para os seus “filhos” de quatro patas. A ação é gratuita e acontecerá próximo à loja da Claro.

De acordo com a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, a ação acontece em parceria com a clínica Angelpet e o grupo “Quem Ama Cuida”. “Será uma forma de os pets interagirem entre si e, para os tutores, trocarem experiências e pegarem dicas de cuidados com o veterinário e o adestrador que estarão no encontro”, comenta.

Recreação com piscina de bolinha, atividades com adestrador, espaço beleza, sorteio de brindes, distribuição de picolé para cachorro e espaço com uma mini sessão fotográfica são as atrações do encontro, que será voltado para pets de pequeno porte.

*Com informações da assessoria

