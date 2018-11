Você lembra da apresentadora Ananda Chamma? Sabe por onde ela anda?

Manaus – Quando criança ela fazia shows musicais e apresentações de programas de auditório para suas próprias bonecas. A amazonense Ananda Chamma não escondia a paixão e o talento precoce para atuar na comunicação. Já adulta, passeou pela contabilidade, mas criou gosto pelo jornalismo, onde chegou até a apresentar um programa de televisão, mas eclética, hoje trabalha no mundo das tatuagens.



Aos 34 anos, Ananda não tem medo de se arriscar para trabalhar nas coisas em que acredita. Já foi apresentadora, repórter, assessora, produtora e agora atua como tatuadora. Unindo a paixão pelas tatuagens - tem várias espalhadas pelo corpo. Ananda inaugurou um novo tempo em sua vida.

“Eu já nasci com vontade de ser apresentadora de televisão. A Xuxa sempre foi uma grande inspiração pra mim. Quando eu era criança e, por causa do programa dela, eu também criava o meu ‘Show da Ananda’, e apresentava para minhas bonecas”, brinca.

“Na época do colégio eu fiz um trabalho e para a apresentação, acabei montando um telejornal em uma bancada. Tudo era muito amador afinal éramos crianças, mas depois de levar nota 10, isso me marcou. Entendi que era algo que eu realmente gostaria de fazer”, explica a artista.

Ananda usa as tatuagens como ferramenta de expressão sobre as mais diversas culturas | Foto: Marcely Gomes

Com o microfone nas mãos

Já na vida adulta, influenciada pelo pai, Ananda tentou cursar contabilidade na universidade, mas a vocação para o Jornalismo sempre foi maior. No cenário jornalístico teve o talento em ascensão ao assumir a apresentação do programa ‘Zappeando’ por um ano e sete meses e ainda hoje é lembrada por isso.

“Assumir a apresentação do programa pra mim foi a realização de um sonho. Estar ali era ter certeza da qualidade do meu trabalho. Nessa época tive a oportunidade de mostrar o celeiro artístico que o Amazonas realmente tem”, conta Ananda.

Especializada em tatuagem estética ela também já faz os primeiros traços em tatuagens artísticas | Foto: Marcely Gomes

Do entretenimento para as tatuagens

Assumidamente inquieta, não demorou muito para que a jornalista buscasse sair da sua zona de conforto em busca de novos desafios. Em 2015 ela conheceu Tchey Rocha – seu marido – durante um curso de tatuagens artísticas e estéticas que foi ministrado em Manaus.

"Na época eu já me interessava por esse tipo de expressão artística e vi na tattoo estética a possibilidade de trabalhar na área. Eu e o Tchey acabamos nos apaixonado à primeira vista e além de marido e mulher, nos casamos também como artistas. Ele sempre foi tatuador e se mudou de São Paulo para Manaus. Com isso abrimos nosso próprio estúdio, que é a realização de mais um sonho”, afirma Ananda.

O encontro com o tatuador foi decisivo para que Ananda começasse a escrever um novo capítulo em sua história. Em pouco tempo, Ananda trocou o microfone pelas agulhas. A concentração que antes exercia em frente às câmeras, acabou indo para o pedal da máquina de tatuar.

O pedal que dá vida a sua máquina de tattoo foi um presente do pai | Foto: Marcely Gomes

Aprendizado e gratidão

“Essa época foi um divisor de águas na minha vida, foi um momento decisivo para eu mergulhar em novas propostas e entender que nós não somos o nosso ambiente de trabalho, nós estamos no nosso ambiente de trabalho. Ganhar meu pedal de tattoo do meu pai e minha fonte do próprio Tchey foi um grande start nessa história”.

Para ela, as tatuagens são ferramentas de expressão sobre culturas diversas.

“Quando faço uma tatuagem, eu quero mesmo é resgatar a autoestima das pessoas, levar coisas positivas para a vida delas. Na tatuagem, encontrei a possibilidade de cuidar das angústias das pessoas que as vezes perderam o amor próprio. Aqui eu recebo pessoas que passaram por cirurgias que deixaram cicatrizes. Sinto que posso a diferença na vida de cada uma, e isso tem sido meu combustível”, concluiu.

Ananda Chamma dá vida a sua arte no meio de tintas e agulhas, no estúdio Rocha House Tattoo, localizado na rua do Comércio II, nº 115, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Incentivada pelo pai e pelo marido, ela migrou da comunicação visual para a artística | Foto: Marcely Gomes

