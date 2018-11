Rock in Rio anuncia Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas

Vista como a banda da atualidade com um dos melhores shows ao vivo dos últimos tempos, a britânica Muse vai celebrar seu retorno aos palcos brasileiros. | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Depois de anunciar o dia do metal e do pop, o Rock in Rio divulga o line-up completo de 06 de outubro, último dia do evento, e com uma surpresa: dois headliners. Nesta noite, o público vai conferir a apresentação de Muse e Imagine Dragons, além de Nickelback e Os Paralamas do Sucesso, celebrando a noite com um time que promete oferecer uma experiência única ao público que estiver na Cidade do Rock.



O grupo fez sua estreia no Rock in Rio em 2013, quando apresentou seu rock indie com um toque progressivo em uma performance de alto nível na Cidade do Rock. Agora, eles estão de volta com um novo álbum e materiais inéditos. Já os americanos do Imagine Dragons, a banda de rock mais ouvida no mundo, é igualmente muito esperada, especialmente por ser esta a sua primeira vez no festival.

Os gigantes do rock multiplatina Nickelback estarão pela segunda vez no evento, após uma performance memorável em 2013. | Foto: divulgação

Os gigantes do rock multiplatina Nickelback estarão pela segunda vez no evento, após uma performance memorável em 2013. A banda top das paradas traz seu show cheio de energia, um retorno que o público não vai querer perder. E a abertura da noite fica com os veteranos Os Paralamas do Sucesso.



A banda esteve na edição de 1985 do festival e ajudou a construir a história do evento junto a outros nomes nacionais. Esta será a sua quarta vez no Rock in Rio, depois de 1985, 2011 e 2015. Com a mesma formação original, os eternos meninos, que em 1985 tinham apenas 23 anos, prometem um show, claro, com os muitos hits que o público ama cantar junto.

Sobre o Muse

Com sete álbuns lançados, a banda britânica afirma que ainda há muito a fazer, muitos lugares para visitar e muito público para surpreender com o seu show. O próximo lançamento do Muse, “Simulation Theory”, está programado para ser lançado no dia 09 de novembro. Mas a turnê que virá ao Brasil, certamente, vai reunir ainda clássicos que não podem faltar em um show da banda inglesa, como “Supermassive Black Hole”, “Starlight”, “Madness”, “Psycho” e “Mercy”.

Amplamente reconhecida como uma das melhores bandas ao vivo do mundo, Muse ganhou inúmeros prêmios musicais, incluindo dois Grammy Awards, um American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dois Brit Awards, dez NME Awards e sete Q Awards, entre outros.

Sobre o Imagine Dragons

Dono dos sucessos "Radioactive", "Demons", "Believer" e "Whatever it takes", o Imagine Dragons ganharam o mundo | Foto: Divulgação

Dono dos sucessos “Radioactive”, “Demons”, “Believer” e “Whatever it takes”, o Imagine Dragons ganharam o mundo apenas em 2008, ano de lançamento, até se tornar hoje a banda de rock mais ouvida no Spotify, com mais de 38 milhões de ouvintes mensais.



Em dez anos de estrada, a banda originada em Las Vegas – cidade que recebeu a edição americana do festival em 2015 – já lançou três discos e inúmeros singles com seu estilo único misturando indie rock, pop e eletrônico.

Com uma sequência de hits, não é surpresa que também sejam colecionadores de prêmios: três American Music Awards, nove Billboard Music Awards, um Grammy Award e um World Music Award. Canadá, República Tcheca, Finlândia, Noruega, Suíça e Estados Unidos são alguns dos países em que o Imagine Dragons chegou ao 1º lugar com seu disco mais recente, Evolve, de 2017.

Na França, a banda conquistou disco de ouro e dois discos de platina pelo resultado das vendas nos EUA e no Reino Unido. Por essas e outras, Dan Reynolds (vocal), Wayne Sermon (guitarras), Ben McKee (baixo e teclado) e Daniel Platzman (bateria e percussão) não vão deixar ninguém parado na Cidade do Rock.

Sobre o Nickelback

O Nickelback volta ao Rio de Janeiro com o seu maior e ainda mais barulhento show, em uma performance incansável das faixas de seus nove álbuns duradouros, como os clássicos de todos os tempos, 'How You Remind Me', 'Burn it To The Ground' , 'Gotta Be Somebody' e sucessos mais recentes de seu álbum atual, ‘Feed The Machine’, 'Song On Fire' e 'Must be Nice'.

Os superstars internacionais de gravação acumularam mais de 50 milhões de vendas em todo o mundo, mais de 23 singles no topo das paradas e uma audiência online superior a 21 milhões, com incríveis 1,5 bilhão de visualizações no YouTube e 1,4 bilhão de transmissões do Spotify. ‘All The Right Reasons’, que vendeu mais de 10 milhões apenas nos EUA, foi premiado recentemente com a certificação de vendas RIAA Diamond, colocando-os em uma pequena lista de artistas de elite que já conquistaram a esta certificação. Nickelback tem doze turnês internacionais consecutivas esgotadas, tocando para mais de oito milhões de fãs obcecados.

Nickelback foi classificado em 2009 pela Billboard como o sétimo, entre todos os artistas, e o primeiro entre os grupos de rock de maior sucesso da década. O hit "How You Remind Me" foi a quarta canção de rock mais vendida da década, somando-se à coleção de sucessos da banda como "Photograph", "Far Away", "Rockstar" e "Hero". música tema do filme Homem Aranha em 2002.

Desde sua formação em Alberta, Canadá, em 1995, a celebrada globalmente e multiplatina banda de rock, Nickelback, se consolidou como um das mais viáveis comercialmente com apresentações importantes nas duas últimas décadas, solidificando seu status como o "décimo primeiro show musical mais vendido" e o segundo show estrangeiro mais vendido nos EUA do século XXI.

A banda Nickelback é formada por Chad Kroeger (Vocal Principal, Guitarras), Ryan Peake (Guitarras, Backing Vocals), Mike Kroeger (Baixo) e Daniel Adair (Bateria, Backing Vocals).

Sobre os Paralamas do Sucesso

Com seu rock swingado, Os Paralamas do Sucesso ganharam destaque no cenário musical com o hit ‘Vital e sua moto’, em 1984 | Foto: Rede Globo

Com seu rock swingado, Os Paralamas do Sucesso ganharam destaque no cenário musical com o hit ‘Vital e sua moto’, em 1984, com o álbum ‘O Passo do Lui’, que tinha sucessos como ‘Meu erro’, ‘Óculos’ e ‘Romance Ideal’. Após a apresentação histórica do grupo no primeiro Rock in Rio, em 1985, veio o álbum “Selvagem?”. Na ocasião, o disco vendeu mais de 700 mil cópias alavancando a banda, que participou do Festival de Montreux em 1987.



A mistura de sons que vai do pop aos experimentos eletrônicos, sem perder a essência característica do rock, fez com que Os Paralamas do Sucesso conquistassem seu espaço e se tornassem referência no meio musical. As turnês pela América Latina e Estados Unidos, fizeram com que a banda fosse o primeiro nome do rock brasileiro a ser reconhecido internacionalmente.

Com as novas atrações o line-up do festival está assim: 04 de outubro — IRON MAIDEN, Scorpions, Megadeth e Sepultura 05 de outubro — P!nk, The Black Eyed Peas e Anitta 06 de outubro — Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso

